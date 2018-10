Ruggero Savinio, l’artista racconta la propria pittura nel rapporto con il padre, Alberto Savinio

+1 WhatsApp 12 Condivisioni

Talis pater Conversazione con Ruggero Savinio, sabato 27 ottobre 2018, ore 18, Galleria dell’Incisione

Via Bezzecca, 4 – Brescia, in occasione della mostra “Di padre in figlio” la Galleria dell’Incisione ospita una conversazione con Ruggero Savinio. Lo introduce Sandro Parmiggiani.

Ruggero Savinio

Ruggero Savinio è nato a Torino nel 1934, e ha vissuto a Parigi e a Milano. Attualmente vive a Roma. Ha tenuto la prima mostra personale a Milano nel 1962. In seguito ha avuto molte altre mostre sia in Italia che all’estero. Nel 1986 ha ottenuto il Premio Guggenheim per un artista italiano. È stato invitato alla Biennale di Venezia nel 1988 e nel 1995. Ha avuto diverse mostre antologiche: nel 2012 alla Galleria d’Arte Moderna di Roma.

Nel 1993 dipinge il Palio di Siena. Dal 1997 al 2001 insegna pittura all’International School of Art a Todi. Nel 2000 è «artist in residence» alla Ballinglen Foundation in Irlanda. Nel 2002 è «visiting artist» presso il Vermont Studio Center, USA. Nel 2009 è al Centro Studi Ligure di Bogliasco. Nel 2011 in Cina partecipa alla mostra «Seguendo il cammino di Marco Polo: artisti italiani dipingono Hang-zhou», Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia.

Come scrittore ha pubblicato numerosi libri, fra cui: Ombra portata, 1992; Passaggio della colomba, 2008; Il cortile del Tasso, 2017. Hanno scritto di lui fra gli altri: Giorgio Agamben, Massimo Cacciari, Gianni Carchia, Jean Clair, Guido Giuffré, Mario Pezzella, Elena Pontiggia, Franco Rella, Roberto Sanesi, Roberto Tassi, Giuseppe Ungaretti, Marisa Volpi.

Nella mostra “Di padre in figlio” in corso alla Galleria dell’Incisione espone due dipinti accanto ad alcune opere del padre Alberto.

Sandro Parmiggiani

Nato a Bibbiano (Reggio Emilia) nel 1946, studia in Italia e negli USA. Critico d’arte, collaboratore di quotidiani e riviste (tra le quali, Il Giornale dell’Arte), e autore di testi di presentazione di mostre e di cataloghi ragionati, è stato, dall’apertura (1997) al 2010, curatore delle attività espositive di Palazzo Magnani a Reggio Emilia, dove ha organizzato mostre monografiche di pittori, scultori e fotografi di livello internazionale – senza tuttavia dimenticare di valorizzare i protagonisti locali dell’arte. Ha successivamente curato mostre in spazi espositivi pubblici e privati, in Italia e all’estero.

È docente di Sistemi di gestione dell’arte contemporanea nel corso di Laurea Specialistica in Economia e Gestione dei Beni Culturali e dello Spettacolo all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Galleria dell’Incisione

Via Bezzecca, 4 – Brescia

Tel. 030-304690

www.incisione.com

Orari di galleria: 17:00 – 20:00

tutti i giorni escluso il lunedì