Russolino, il robot italiano che ama Turner e realizza romantici acquerelli. Vi piace?

Anche in questa edizione della Maker Faire 2021 non poteva mancare Officine Robotiche. “Quest’anno – dicono i responsabili dell’associazione roma – abbiamo presentato il Robot pittore “Russolino“, realizzato dal nostro socio Alessandro Giacomel. Russolino è un robot pittore autonomo che realizza quadri ad acquerello realizzabile in casa con materiale facilmente reperibile o stampabile in 3D”. Può una macchina riuscire a dipingere un quadro che possa dare emozioni ed essere definito bello? “La risposta a queste domande è, realmente, Russolino: un robot pittore che realizza quadri ad acquerello. dicono alle Officine Robotiche – È in grado sia di dipingere quadri astratti, sia quadri figurativi. Una volta avviato è totalmente autonomo, sia nel gestire i colori che nel realizzare le pennellate. Russolino è l’ultimo di una serie di robot ‘artisti’ sviluppati nel corso degli anni e ne rappresenta l’ultima evoluzione”.





Il robot-artista è realizzato con componenti standard di mercato utilizzati nelle comuni macchine CNC, con componenti stampati in 3D, mentre l’elettronica è custom, ed è realizzata sulla base di un microcontrollore Esp32, derivata da #Arduino. La parte software è sviluppata in Java su Processing, e si avvale di librerie per il riconoscimento della visione e su libreria di geometria 2D per la gestione delle forme. “Russolino esegue acquerelli, che per la loro delicatezza e aria romantica sono lontani anni luce dal freddo metallo di un robot. – dice Alessandro Giacomel – È proprio questa la sfida di Russolino: colpire la nostra sensibilità e le nostre emozioni per vedere se anche un freddo robot può essere definito un artista”.