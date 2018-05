Sai perchè il canarino è simbolo di Fedeltà matrimoniale? No alla colomba. Come dipingerlo

Poco usato nel simbolismo, il canarino si presterebbe, invece, a rappresentare, con le tortore, l’edera, il girasole e il cane, i più intensi legami di fedeltà – in genere – e di stabilità del vincolo coniugale. Singolare è invece il fatto che, nel corso delle cerimonie nuziali, si usino le trasgressive colombe che arrivano persino a uccidere il partner, quando decidono di tradirlo, trascinate da una passione che non conosce sentimento. Il canarino è un uccello passeriforme della famiglia dei Fringillidi-

Allevato da tempo per il bel canto, i colori vivaci e l’indole allegra, la specie è stata addomesticata da alcune centinaia di anni, e la sua forma domestica, il canarino domestico, è ancora un animale da compagnia molto diffuso ed apprezzato. Il canarino rappresenta la mascotte animale delle Isole Canarie.

Si tratta di uccelli monogami, la cui stagione riproduttiva va da gennaio a luglio alle Canarie, da marzo a giugno (con un picco delle schiuse in aprile-maggio) a Madeira e da marzo a luglio (con un picco delle schiuse fra maggio e giugno) alle Azzorre. I maschi attirano le femmine cantando a squarciagola da posatoi in evidenza (alberi, cespugli, rocce): all’approssimarsi di una potenziale compagna, essi compiono dei voli rituali sfarfallanti e le si avvicinano, al che esse se ricettive si accovacciano per permettere all’accoppiamento di avere luogo.