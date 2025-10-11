Sai quando si celebra la Giornata Mondiale della Filatelia? La storia. A Brescia un viaggio tra francobolli e icone

Ogni anno, il 24 ottobre, il mondo celebra la Giornata Mondiale della Filatelia, nata per ricordare l’importanza culturale e storica del francobollo, piccola opera d’arte che attraversa secoli e continenti.

Una ricorrenza istituita nel 1969 dall’Unione Postale Universale (UPU) per ricordare la fondazione dell’organizzazione, avvenuta proprio il 24 ottobre 1874 a Berna. Fu in quella data che ventidue Paesi firmarono la Convenzione Postale Universale, dando vita a un sistema globale capace di far viaggiare lettere e francobolli da un continente all’altro: un momento chiave nella storia della comunicazione e della cultura.

E quest’anno sarà Brescia a ospitare un evento capace di unire spiritualità e collezionismo, arte e storia: la mostra “Santi Francobolli. Un viaggio tra icone e filatelia”, allestita al Museo Diocesano dal 16 ottobre al 16 novembre 2025.

Ex-Jugoslavia, emesso nel 1968

Annunciazione di Ohrid (Macedoni del Nord)

collezione di Fabrizio Fabrini

Quando il francobollo incontra il sacro

Un’esposizione che mette a confronto due mondi uniti dalla stessa forza simbolica: immagine, fede, memoria.

Il percorso, curato con passione dal filatelista Fabrizio Fabrini, propone un dialogo tra 53 rari francobolli e le icone ortodosse della collezione permanente del Museo. In queste piccole meraviglie di carta, provenienti da Paesi dell’Est Europa, Svezia, Africa e Città del Vaticano, si ritrovano episodi della vita di Cristo, rappresentazioni della Madonna con il Bambino, scene della Dormizione di Maria e ritratti di santi e arcangeli venerati nel mondo ortodosso.

Le immagini viaggiano tra Cipro e la Grecia, Bielorussia e Russia, seguendo le rotte della spiritualità orientale e tracciando un inedito itinerario geografico e religioso.

Le icone del Museo Diocesano

Un patrimonio unico in Italia, tra fede, arte e memoria visiva dell’Oriente cristiano.

Ambito russo

Natività di Cristo, XIX sec

tempera su legno, 35 x 31 cm

La mostra dialoga con la straordinaria raccolta di icone ortodosse del Museo Diocesano di Brescia, tra le più prestigiose del Paese: 85 esemplari realizzati tra XVII e XIX secolo, molti dei quali unici. Le opere testimoniano l’evoluzione della pittura russa, dalla ieraticità bizantina alle nuove istanze post-riforma liturgica, offrendo al visitatore un viaggio tra teologia e bellezza.

Francobolli come icone popolari

Simboli di devozione, memoria e identità collettiva.

Il progetto bresciano invita a riflettere su come il francobollo — veicolo di comunicazione popolare — sia anche un potente strumento di trasmissione della fede e dell’immaginario religioso. Piccolo, quotidiano, diffuso in milioni di copie, il francobollo ha trasformato l’immagine sacra in un linguaggio universale, capace di attraversare i confini della cultura e del tempo.

L’inaugurazione è prevista per il 16 ottobre alle ore 18.00, con la partecipazione di Poste Italiane che, per l’occasione, realizzerà un annullo filatelico speciale dedicato al francobollo della Maria Santissima Incaldana.

Venerdì 24 ottobre, proprio in coincidenza con la Giornata Mondiale della Filatelia, si terrà una visita guidata gratuita alla mostra (ore 18.00).

📍 Mostra

SANTI FRANCOBOLLI – Un viaggio tra icone e filatelia

📅 Dal 16 ottobre al 16 novembre 2025

📍 Museo Diocesano di Brescia

🕕 Inaugurazione 16 ottobre ore 18.00 con annullo filatelico speciale

📆 Visita guidata gratuita 24 ottobre ore 18.00, in occasione della Giornata Mondiale della Filatelia

🌐 www.museodiocesano.it

–

La storia del francobollo

Dal primo Penny Black al più raro e prezioso del mondo

Il francobollo nasce ufficialmente nel 1840 in Inghilterra con il celebre Penny Black, ideato da Rowland Hill come sistema per semplificare e democratizzare le comunicazioni postali. Per la prima volta, era il mittente — e non il destinatario — a pagare il costo della spedizione.

Da quel momento, i francobolli diventarono non solo strumenti postali, ma anche piccole opere d’arte e specchi delle civiltà: in essi si riflettono eventi storici, ritratti di sovrani, paesaggi, monumenti e santi.

Tra i più rari e preziosi al mondo figura il British Guiana One-Cent Magenta, stampato nel 1856 nella Guyana Britannica: esiste in un solo esemplare e nel 2021 è stato venduto all’asta per oltre 8 milioni di euro.

Oggi, in un’epoca dominata dalle comunicazioni digitali, la filatelia continua a resistere come un gesto poetico, un atto di memoria, un modo per toccare con mano la storia.