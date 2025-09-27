Salento. Muro Leccese, scoperti un tesoretto di monete ellenistiche, cippi, un santuario abbandonato e tombe con corredo

Tra mura ciclopiche, cippi inscritti e necropoli il passato salentino torna a parlare

Il ritrovamento che cambia la prospettiva

Undici cippi, monete e iscrizioni: un rito di chiusura che emerge dal suolo

Oggi, sabato 27 settembre 2025, dalle 10.30, si è svolta al Parco del Crocifisso di Muro Leccese la conferenza stampa ufficiale, nel corso della quale sono stati presentati i risultati della campagna di scavo condotta nel corso del 2025, sotto concessione ministeriale, dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento, in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale locale. L’indagine si inserisce nelle ricerche dirette dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, presieduta dall’architetto Antonio Zunno, con il coordinamento del funzionario Vito Giannico, e con la direzione scientifica del professor Francesco Meo.

Il punto più originale e suggestivo delle nuove scoperte riguarda un deposito votivo, ordinatamente disposto, costituito da undici cippi decorati e iscritti, sistemati in sequenza al momento della dismissione di un edificio di culto.

Accanto a essi, un vasetto contenente un tesoretto di monete databili all’età ellenistica.

«Non è il ritrovamento di singoli reperti casuali – afferma Meo – ma la testimonianza di un gesto collettivo, un atto rituale finale, con significati che ancora dobbiamo decifrare». Le iscrizioni sui cippi, che includono formule onomastiche in messapico mai attestate finora, rappresentano una finestra preziosa e inedita sulla lingua, l’identità e la pratica religiosa di una comunità antica.

A breve distanza è stato recuperato un blocco architettonico attribuibile al timpano di un piccolo ingresso: su questa lastra appaiono iscrizioni in lingua messapica che lasciano intravedere nomi e formule cultuali finora sconosciuti nel panorama epigrafico locale.

Dove si ergeva Muro Leccese messapico

Posizione strategica, contesto urbano e geografia del Salento antico

L’antica città messapica che oggi chiamiamo “Muro Leccese” sorgeva nel Salento centro-orientale, non lontano dalla costa Adriatica, a circa 15 chilometri da Otranto e a 30 da Lecce. Il nome moderno, peraltro, probabilmente deriva proprio dai resti visibili della sua cinta muraria: “Muro” in riferimento alle mura ciclopiche che la difendevano.

L’abitato antico occupava un’altura modesta, ma strategica: da lì si controllavano vie terrestri interne che collegavano adriatico e ionio, con interscambi, traffici e flussi culturali. Oggi gli scavi e le tracce archeologiche si concentrano nell’area del Parco archeologico del Crocifisso, a sud del centro urbano moderno, immersi in una campagna che restituisce alla vista – tra ulivi e muretti a secco – l’ossatura di un territorio che conserva la memoria dei suoi protagonisti antichi.

Fonti storiche e rilievi archeologici indicano che la cinta muraria originaria era lunga circa quattro chilometri, racchiudente un’area stimata in poco più di 100 ettari. Resti meglio conservati si trovano soprattutto sul versante orientale dell’abitato, dove emergono blocchi squadrati in elevato per qualche filare, fino a 3–5 ordini.

Il tratto meglio conservato della cerchia muraria orientale si estende per circa 840 metri, comprendendo anche la cosiddetta Porta Nord, con i segni delle carreggiate e i fori per i battenti.

Negli ultimi anni, rilievi interdisciplinari hanno permesso di mappare in profondità strutture murarie corrispondenti a elementi già rinvenuti in superficie, contribuendo a modellare una mappa tridimensionale del quartiere urbano antico e delle sue stratificazioni.

Le mura ciclopiche: ossatura difensiva e identità urbana

Massicce, imponenti, stratificate: le fortificazioni che segnavano il confine

Nel corso della campagna 2025, il team ha riportato alla luce un tratto continuo di 600 metri di cinta muraria di età messapica, parte integrante della cortina originaria stimata in quattro chilometri. Le mura sono costruite con blocchi squadrati a struttura piena, con sezioni massicce capaci di raggiungere in alcuni punti 3,5 metri d’altezza.

Il carattere monumentale dell’opera è evidenziato anche dal suo inserimento nel paesaggio: in vari luoghi, la trama delle mura è stata riassorbita dall’uso agricolo successivo, con la costruzione di muretti a secco che sovrapposero il perimetro difensivo per suddividere i terreni. In questo modo, la linea difensiva antica è divenuta nel tempo una sorta di “land art” rurale, che connette i piani dell’antico e del moderno.

Le mura non rappresentavano soltanto un mezzo di difesa, ma una vera e propria asserzione politica e simbolica: esse delimitavano non solo un perimetro urbanistico, ma un’entità civica, una città con una propria volontà di affermazione nel contesto salentino.

Secondo l’architetto Antonio Zunno, “le mura di Muro Leccese sono il manifesto della potenza politica e militare dei Messapi. Non semplice difesa, ma dichiarazione identitaria”.

La necropoli e i corredi che parlano

Vite individuali in tante storie, fra trozzelle, cinturoni e un pendente in vetro blu

All’esterno del perimetro urbanistico, gli archeologi hanno esplorato una necropoli databile all’età ellenistica. Le tombe restituiscono corredi che associano pratiche indigene messapiche e influenze greche: trozzelle, crateri, e, in una sepoltura maschile, un cinturone in bronzo, segno di status e, forse, di funzione militare.

Nel caso che più tocca la sensibilità, una tomba infantile ha restituito un pendente in vetro blu con raffigurazione di testa femminile: un elemento raffinato e dal forte valore simbolico, forse con valenza apotropaica – un “talismana” per proteggere il bambino. Meo osserva: «È un oggetto di pregio. La sua funzione rituale e protettiva ci racconta la cura e l’affetto della comunità».

Il rituale del santuario e il contesto cultuale

Edifici sacri, cippi iscritti, stratificazioni religiose e atti rituali

Nel contesto delle indagini, il luogo culto interessato dal deposito di cippi si inserisce in una più estesa zona sacra accanto alla cinta muraria. Nelle ricerche recenti, sono emersi edifici sacri mai documentati finora: una stanza pavimentata con lastre decorate da motivi geometrici, altari, bacini liturgici e un edificio aperto con tracce carbonizzate e vasetti miniaturistici.

Secondo Meo, la stanza dalle lastre geometriche costituirebbe un ambiente rituale interno al recinto sacro: “Siamo in presenza di un luogo di culto articolato, con altari, bacini lustrali e elementi architettonici inseriti nel contesto del santuario”.

Il deposito dei cippi venne realizzato in maniera ordinata durante la dismissione di un luogo di culto databile all’età ellenistica, suggerendo che il rito non fu episodico ma codificato.

Muro Leccese tra Greci e Romani

Tra relazioni politiche, distruzione e trasformazione urbana

Tra il V e il III secolo a.C., Muro Leccese visse una stagione di espansione e trasformazione: da villaggio sparso a insediamento urbano, con case allineate lungo strade e monumenti pubblici. Nel corso del IV–III secolo a.C. fu realizzata la grande cinta muraria che ridefinì i confini dell’abitato e trasformò il suo volto urbano.

Il contatto con le colonie greche – in particolare Taranto – fu fondamentale: influenza culturale, scambi, alfabetizzazione (si usò l’alfabeto greco per le iscrizioni messapiche). Ma Muro restò una comunità con una forte identità propria.

Con l’espansione romana nel Salento, a partire dal II secolo a.C., molte città messapiche subirono la conquista e la distruzione. Il sito mostra tracce di incendio, crolli e abbandono repentino. In epoca medievale il borgo si ristrutturò come casale fortificato, mantenendo memoria delle antiche mura solo nelle testimonianze architettoniche.

La religione messapica

Tra culti locali e influenza greca: un mondo di riti e divinità sconosciute

La religione dei Messapi, popolazione indoeuropea stanziata nel Salento tra l’età del Ferro e il periodo ellenistico, resta in gran parte misteriosa, a causa della scarsità di fonti scritte dirette. Tuttavia, gli scavi archeologici, le necropoli e i depositi votivi restituiscono un quadro suggestivo: un pantheon di divinità locali, rituali complessi e pratiche sacre profondamente radicate nel territorio.

I luoghi di culto messapici, spesso collocati vicino alle mura della città o su alture strategiche, ospitavano altari, vasetti miniaturistici, bacini liturgici e cippi inscritti, strumenti che servivano sia alla devozione quotidiana sia a cerimonie collettive. La scoperta di depositi ordinati di cippi e monete nei santuari suggerisce un’attenzione rituale estrema: la chiusura di un edificio sacro non era un gesto casuale, ma un vero e proprio rito di “decommissioning”, che garantiva la continuità sacra e il rispetto per le divinità invocate.

Le iscrizioni in lingua messapica, presenti su alcuni cippi, indicano nomi di individui e forse appellativi divini mai attestati altrove, aprendo spiragli su un sistema religioso con formule rituali codificate e, al tempo stesso, profondamente legate alla comunità locale.

I corredi funerari e i luoghi di sepoltura completano il quadro: trozzelle decorate, crateri e oggetti di ornamento o di armamento riflettono una spiritualità che intreccia vita, morte e protezione ultraterrena, confermando come il rapporto tra vivi e defunti fosse regolato da pratiche precise e simboliche.

In sintesi, la religione messapica appare come un universo ibrido, radicato nel territorio e nello spirito comunitario, ma aperto alle influenze greche e mediterranee, capace di esprimere con riti, iscrizioni e corredi una civiltà dal forte senso identitario.