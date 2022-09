Salsiccia Fat Bus, opera d’arte di Erwin Wurm, distribuirà hot-dog a Firenze

ERWIN WURM | TRANS FORMAM | A CURA DI HELMUT FRIEDEL | FIRENZE 24.09.2022 – 18.03.2023 Inaugurazione sabato 24.09.2022 ore 18.00 Erwin Wurm (Bruc an der Mur, 1954), tra i maggiori protagonisti dell’arte contemporanea internazionale, espone le sue opere in un progetto appositamente concepito alla Galleria Poggiali di Firenze, con l’installazione, a partire da mercoledì 21 settembre 2022, nella vicina Piazza Santa Maria Novella, in collaborazione con il Museo Novecento di Firenze ed organizzata da Muse, dell’opera Salsiccia Fat Bus in prima mondiale assoluta, di carattere performativo alla cui attivazione concorrerà il pubblico. La mostra, la prima completa ed articolata in Italia, raccoglie circa ventidue opere, la maggior parte espressamente realizzate, unitamente ad una serie di oli su tela eseguiti per l’occasione. Si tratta di oggetti distorti, esagerati, gonfi che ritraggono aspetti centrali nella società contemporanea come l’auto, il cibo massificato, la casa, il consumismo, riletti con ironia e acume attraverso l’alterazione della loro abituale versione. Il cibo è arte, nessuno ormai mette in dubbio questa osservazione. Per questo non è poi così strano sapere che durante la prima edizione della Florence Art Week il cibo farà parte di un’installazione che sarà posizionata in piazza Santa Maria Novella. Si tratta del Salsiccia – Fat Bus, uno speciale furgoncino di street food realizzato per l’occasione dall’artista Erwin Wurm che servirà hot dog in cambio di un’offerta che sarà devoluta a favore di un’associazione (ancora non è stata indicata quale) oppure per finanziare una borsa di studio nel settore dell’arte.

