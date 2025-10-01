Salvador Dalí a Parma. Problemi alla grande mostra. I carabinieri sequestrano una ventina di opere. La fondazione Dalì ne contesta l’autenticità. Ma i giochi sono aperti

I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Roma hanno eseguito un decreto di sequestro disposto dal giudice per le indagini preliminari della Capitale, su richiesta della Procura di Roma – dipartimento Criminalità diffusa e grave. Il provvedimento riguarda alcune opere d’arte sospettate di non essere autentiche – arazzi, disegni, incisioni e oggetti vari – tra cui ventuno lavori attribuiti a Salvador Dalí, attualmente esposti in una mostra a Parma.

Bisogna prestare attenzione perchè non è detto che queste opere siano false. Dovranno essere oggetto di studio, anche se la Fondazione ha espresso parere negativo. Ma come ben sappiamo le fondazioni non sono gli unici soggetti titolari di un’attribuzione di un’opera. Possono gestire i diritti d’autore, le mostre, il catalogo generale, gli studi. Possono esprimere importanti pareri attributivi che, come tali, rimangono. Nessuna fondazione può essere unica titolare degli studi di un dato artista. Certo è il fatto che un fulmine si è abbattuto sulla mostra.

L’intervento nasce da presunte anomalie rilevate dagli stessi Carabinieri nelle opere, che in passato erano già state presentate in un’altra esposizione presso un noto museo romano. Le indagini, coordinate dalla Procura, hanno preso avvio a seguito di una segnalazione della Fundación Gala – Salvador Dalí, l’ente che in Spagna e nel mondo tutela i diritti morali e patrimoniali dell’artista, la quale aveva sollevato dubbi consistenti sull’autenticità delle opere in questione.

A Parma, dal 27 settembre 2025 le sale di Palazzo Tarasconi dovrebbero aprirsi alla mostra “Dalí tra arte e mito”.

Un titolo che non è una semplice suggestione: nelle sale del palazzo emiliano troveranno spazio quasi 200 opere – alle quali saranno decurtate quelle relative al sequestro – dell’artista catalano, in un percorso che attraversa due decenni fondamentali della sua produzione (1960-1980).

Il regno dei penitenti, Purgatorio

Dalí e Dante

La Divina Commedia come non l’avete mai vista

Il cuore dell’esposizione è rappresentato dalle celebri tavole illustrate della Divina Commedia, un ciclo di incisioni ad acquerello che Dalí realizzò tra il 1959 e il 1963, rielaborando i versi danteschi con la sua tipica visione onirica e surreale. Un progetto durato oltre cinque anni, nato su commissione del Governo italiano per celebrare i 700 anni dalla nascita di Dante e diventato un capolavoro a sé stante.

Gli avari, Purgatorio

Il dialogo con la letteratura

Da Shakespeare al primo romanzo gotico

Non solo Dante. Il piano della mostra prevede incisioni e litografie dedicate a Romeo e Giulietta di Shakespeare, al Tristano e Isotta medievale e al Castello di Otranto di Horace Walpole, il primo romanzo gotico della storia. Qui Dalí esplora atmosfere cupe e visionarie, interpretando la letteratura attraverso immagini che sembrano provenire direttamente dal mondo dei sogni.

Il morso di Gianni Schicchi, Inferno

Gli amici, i sodali, i maestri del Surrealismo

Un universo artistico condiviso

Il percorso espositivo si arricchisce con opere di altri protagonisti dell’arte del Novecento che entrarono in contatto con Dalí o ne condivisero la spinta visionaria: da Joan Miró ad André Masson, da Marc Chagall a Man Ray, fino alle litografie di Federico García Lorca, poeta e amico fraterno di Dalí. Un dialogo di immagini che restituisce la complessità di un’epoca.

Informazioni pratiche

Come visitare la mostra

La mostra Dalí tra arte e mito, curata da Vincenzo Sanfo e prodotta da Navigare srl in collaborazione con Art Book Web e Sg Group Srls, è patrocinata da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma e Comune di Parma.

Date : dal 27 settembre 2025 al Palazzo Tarasconi di Parma

: dal 27 settembre 2025 al Palazzo Tarasconi di Parma Orari : lun-ven 9:30-19:30; sab e dom 9:30-20:30

: lun-ven 9:30-19:30; sab e dom 9:30-20:30 Biglietti : intero 13 € feriali, 15 € weekend

: intero 13 € feriali, 15 € weekend Info: www.navigaresrl.com

Chi era Salvador Dalí?

Salvador Dalí (Figueras, 1904 – 1989) è stato uno dei più grandi protagonisti del Surrealismo e del Novecento. Pittore, scultore, illustratore, regista e designer, fu capace di reinventare l’immaginario visivo del suo tempo con opere che uniscono psicanalisi freudiana, simboli onirici e un’ironia dissacrante. Dal baffo inconfondibile al celebre film Un chien Andalou (realizzato con Luis Buñuel), Dalí ha incarnato l’artista totale, capace di attraversare linguaggi e generi, dal disegno al cinema, dal design al marketing.