San Gimignano sistema il camminamento. Dalla primavera passeggiata super panoramica. Le foto

Andrea Marrucci, Sindaco di San Gimignano, sindaco di San Gimignano, ha compiuto, in queste ore, un sopralluogo sul cantiere del camminamento dietro le mura. “Come vedete dalle foto – dice Marrucci -siamo in dirittura di arrivo. Entro tutto febbraio, primi di marzo, sarà fatta la pavimentazione e siamo in attesa dell’ok della Soprintendenza per la collocazione dei pannelli informativi. Parapetto e luci per l’illuminazione notturna sono già a posto. Obiettivo è la riapertura di questo luogo del cuore per il mese di aprile prossimo”.

