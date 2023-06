Santuario con calendario solare di 4mila anni fa. Il Comune: “Non venite a cercarlo. E’ stato coperto”

Il comune di Tiel – 42mila abitanti, Paesi Bassi – è positivamente sorpreso dall’attenzione che la stampa locale, regionale, nazionale e internazionale ha dedicato alla scoperta di un santuario di 4000 anni con calendario solare nell’area di Tiel-Medel, ma ora vuole visitare quel tempio. Ma il tempio non c’è più. “Sapevamo che gli archeologi hanno scoperto qualcosa di spettacolare. Ma non ci aspettavamo tanto interesse. – dicono in Comune – I residenti di Tiel e del comprensorio hanno reagito positivamente alla scoperta. Tra l’altro, la gente si chiede perché la sede non sia aperta al pubblico. Purtroppo non è possibile”.



Spiega Ilse Schuuring, archeologa comunale: “Gli archeologi hanno condotto ricerche negli ultimi 6 anni. Nel 2017 e parte del 2018, gli scavi si sono svolti presso il Bedrijvenpark Medel. Gli archeologi hanno documentato le tracce e recuperato i ritrovamenti, e fotografato, disegnato, accuratamente indenne e scremato tutto. I risultati sono stati consegnati ai depositi in conformità con le norme di legge. Tutto quello che era sottoterra sul sito è scomparso. Gli archeologi hanno poi trascorso anni a studiare insieme tutti i dati per scoprire il santuario del calendario solare. Una ricerca avanzata a cui hanno partecipato archeologi, altri specialisti e università di tutto il mondo”.

“Non c’è più niente da vedere sul sito ora. – dicono in Comune – Il santuario e i molti ritrovamenti erano sotto uno spesso strato di terreno. A differenza di molti altri luoghi del mondo, il materiale di costruzione, qui era costituito da legno e terra. Il legno si è consumato. Quello che gli archeologi hanno ancora trovato sono tracce nel terreno. La ricostruzione di quello che era questo santuario è stata compiuta dagli studiosi”.

Il legislatore Frank Groen: “Ora stiamo pensando a come raccontare la storia al pubblico. Ad esempio, attraverso un documentario o più immagini su come le persone vivevano migliaia di anni fa. Alcuni reperti vanno al Flipje e al Museo Regionale di Tiel e al Rijksmuseum of Antichities di Leida. ”

Al termine dell’indagine, in autunno comparirà un’altra ampia pubblicazione scientifica.

“Una parte importante del santuario – spiegano gli archeologi – era costituita da tre colline-necropoli, la più grande delle quali era anche utilizzata come un calendario solare. Intorno a questa collina c’era un fossato poco profondo con diversi passaggi. Certi giorni il sole splendeva proprio attraverso questi passaggi sulla collina. I giorni principali in cui ciò è accaduto sono il 21 giugno, il giorno più lungo dell’anno, e il 21 dicembre, il giorno più corto dell’anno.

Il sole formava anche linee verso altri luoghi importanti all’interno del santuario attraverso la collina tomba. Una di queste linee portava verso un’altra sepoltura, dove fu è stata fatta anche una scoperta eccezionale. La più antica perla di vetro mai trovata nei Paesi Bassi. La perla viene direttamente dalla Mesopotamia (oggi territorio dell’Iraq), a circa 5000 chilometri da Tiel”.