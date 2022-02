Scaricato in una discarica. Antico tabernacolo recuperato dai carabinieri tra i rifiuti in provincia di Trento

Importante operazione di recupero, in Trentino. Un tabernacolo realizzato tra la fine del XVII secolo e gli inizi del XVIII e scaricato – naturalmente, come si dice in questi casi, “da ignoti” – in una discarica autorizzata, in provincia di tempo, è stato portato in salvo. Gli operatori l’hanno notato ed hanno avvisato il Comune. Lo splendido pezzo di ebanisteria è stato recuperato e consegnato nei giorni scorsi dai carabinieri del nucleo di tutela del patrimonio culturale di Udine – il Tpc, competente territorialmente sulle Venezie e il Trentino – alla Soprintendenza. Sono in corso indagini per stabilirne la provenienza. Diversi elementi stilistici indurrebbero a pensare che l’oggetto ligneo sia stato realizzato da una bottega trentina.

