Scava, scava e trovi un castello medievale sepolto. Lavori in corso sul monte di Brisighella. Mura, pavimenti, pozzi

L’area che ne risulta si compone quindi di una rocca con torri, alcuni ambienti nobili e una corte interna con il pozzo per l’acqua. “Attorno ad essa si sviluppa il castello, cinto da mura con una corte che presenta segni di attività, come una fornace per il vetro, un forno per il pane, un fabbro e alcune abitazioni. – prosegue Bosi – Tutt’attorno emergono poi i resti dell’abitato del villaggio sorto attorno al Castello. Ci sono tutti gli elementi per pensare ad un parco archeologico fruibile e visitabile che in sinergia con il parco della Vena del Gesso Romagnola sarebbe di grande interesse. Ringrazio i professori Enrico Cirelli e Debora Ferreri, sempre molto disponibili e appassionati, così come tutti gli studenti e i diversi cittadini che in questi anni si sono innamorati di questo luogo”.

