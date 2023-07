Scavano nei bagni del forte romano. Archeologa trova un grosso anello con il sigillo di Marte. La storia del luogo

Le iscrizioni ritrovate sul posto hanno permesso di identificare la guarnigione del forte con la cohors I Aelia Dacorum, – che si fermò qui tra il 205 circa e il 282 circa – in epoca severiana era presente probabilmente anche la cohors I Thracum. La Cohors Primae Aelia Dacorvm (nome latino per “1a Coorte Eliana dei Daci”) era un reggimento di fanteria del corpo Auxilia dell’esercito imperiale romano . Fu innalzato per la prima volta dall’imperatore romano Adriano (r. 117–38 d.C.) nella provincia romana della Dacia – attuale Romania – non più tardi del 125 d.C. e la sua ultima registrazione sopravvissuta risale al c. 400. È stato schierato, praticamente per tutta la sua storia, nei forti sul Vallo di Adriano, alla frontiera settentrionale della provincia di Britannia.

