Scavano per realizzare la scuola media in provincia di Lecco. Vengono alla luce reperti del Neolitico

“Data l’incompletezza del pozzetto rinvenuto, non è stato possibile determinare la funzione dello stesso, anche se ulteriori approfondimenti potrebbero fornire maggiori dati utili ad un’interpretazione. Dice Alice Sbriglio, Funzionaria archeologa della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese: “Questo ritrovamento è particolarmente importante perché sposta indietro di almeno 3000 anni la più antica frequentazione del territorio. L’assistenza archeologica proseguirà quando riprenderanno i lavori di scavo e per tutta la loro durata, in modo da verificare la presenza di eventuali altri resti. Il costante lavoro di tutela della Soprintendenza ha portato importanti frutti e arricchito la conoscenza della storia del territorio non solo di Casatenovo, ma anche dell’intera Brianza. Riteniamo fondamentale e con piacere contribuiamo a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della tutela archeologica, in particolare i ragazzi che saranno i fruitori della nuova scuola”. Dichiara Marta Comi, Vicesindaco con delega alla nuova scuola: “I ritrovamenti archeologici nel cantiere della nuova scuola ci mostrano quanto il nostro territorio sia ricco di storia e quanto sia importante la sua tutela. E’ affascinante immaginare come poteva configurarsi la vita nella nostra terra all’epoca di questi insediamenti e ci auguriamo di poter avere in custodia a Casatenovo i reperti, una volta che saranno completati gli studi necessari. Ringraziamo gli specialisti impegnati per la professionalità dimostrata e per la disponibilità ad intervenire nelle nostre scuole ad illustrare i ritrovamenti e l’attività di indagine archeologica svolta”.

