Scavano un tunnel verticale di 12 metri. Arrestati due tombaroli. La vicenda

Un appezzamento di terra tra gli uliveti di Evpalio, nel cuore della Focide, una zona tranquilla della Grecia centrale che guarda il mare di Corinto. Ma una cavità si apre su un tunnel verticale di dodici metri, una ferita nel suolo scavata con cura.

Quando la Polizia ellenica è intervenuta, nei giorni scorsi, ha scoperto un vero e proprio impianto clandestino: sostegni metallici, impianti di aspirazione e di ventilazione, una canna per l’acqua, un sistema di illuminazione, persino un piccolo ascensore elettrico per calarsi in profondità e per spostare i materiali. Un laboratorio sotterraneo di archeologia illegale.

Due uomini – 48 e 50 anni – sono stati arrestati, accusati di scavo non autorizzato e occupazione abusiva di terreno archeologico. Nei loro veicoli gli agenti hanno trovato metal detector, trapani, carrelli, utensili da miniera e oltre 30.000 euro in contanti in varie valute. Denaro che già proveniva da vendite di reperti?

Immagine del pozzo “archeologico” scoperto in questi giorni presso un’area archeologica poco conosciuta

Il tunnel si trova in un’area considerata da tempo a rischio archeologico, vicina a rovine antiche e a un’acropoli riconosciuta come il sito dell’antica Eupalion, oggi identificata sul rilievo sopra l’abitato moderno di Evpalio. Lì dove la storia classica sopravvive ancora sotto le zolle.

Un’impresa da minatori dell’archeologia

Tecnologia, fatica e avidità al servizio del mercato nero

Gli investigatori hanno parlato di un tunnel dotato di impianti stabili, segno di una volontà di operare a lungo. Tutto lascia supporre che l’obiettivo fosse raggiungere una tomba o un deposito votivo nascosto nel sottosuolo. Ma non solo. I tombaroli, evidentemente, avrebbero operato, trovati gli strati più promettenti, anche orizzontalmente, trasformando le diramazioni del tunnel in una cava per prelievi di preziosi reperti.

La Focide, regione sacra della Grecia, è da sempre una terra di miti e di ricchezze archeologiche. Ma proprio questa ricchezza la espone al rischio del traffico di reperti archeologici: un mercato nero che ruba al Paese interi frammenti della sua memoria.

In Grecia il fenomeno dei tombaroli – o, più propriamente, dei “ricercatori clandestini” – non si è mai estinto. Ogni anno vengono recuperati centinaia di oggetti trafugati, dalle monete classiche ai frammenti di statuette in bronzo. Il caso di Evpalio si inserisce in questo scenario di archeologia deviata, dove la conoscenza viene sostituita dall’avidità.

Evpalio / Eupalion: tra memoria locale e vestigia perdute

L’identificazione dell’antico e le tracce che gli studiosi inseguono

Siamo in campagna, abbiamo detto nel territorio della moderna Evpalio (Efpalio) che corrisponde quasi certamente all’antica Eupalion, ricordata dagli storici greci e identificata dagli archeologi nel Kastro di Soule, la collina che domina il villaggio. Secondo le fonti classiche e le banche dati accademiche – come Pleiades, la piattaforma internazionale di topografia antica – qui sorgeva una polis che controllava il corridoio montano tra Delfi e il golfo di Corinto.

L’area è punteggiata da tracce di insediamento e da stratificazioni archeologiche risalenti all’età classica ed ellenistica: frammenti ceramici, resti murari, iscrizioni e piccole necropoli periferiche. Gli archeologi locali segnalano inoltre la presenza di basi di altari, stele funerarie e monete d’argento riconducibili al periodo delle guerre sacre.

È proprio questo tipo di territorio – lontano dai grandi cantieri come Delfi, ma denso di tracce minori – a diventare il bersaglio ideale dei tombaroli: zone semiabbandonate, poco sorvegliate, dove un metal detector può individuare sepolture antiche o depositi metallici.

Le ipotesi degli studiosi

Un patrimonio diffuso, invisibile e vulnerabile

Sebbene nessun reperto archeologico sia stato ufficialmente recuperato nel tunnel di Evpalio, gli esperti ritengono che l’area fosse già nota per la probabile presenza di una necropoli o di un deposito votivo collegato al vicino insediamento classico.

La letteratura topografica indica che in questa fascia di colline si trovano resti di fortificazioni e tracce di frequentazione micenea e romana, a conferma della continuità d’uso del territorio. Le ricerche scientifiche (come il Southern Phocis Regional Project) mirano oggi a mappare questi siti per contrastare le sottrazioni illegali.

Secondo le autorità greche, l’intervento delle forze dell’ordine ha evitato una possibile dispersione di reperti destinati al mercato antiquario internazionale, spesso alimentato da intermediari locali e piattaforme digitali.

Focide, cuore sacro della Grecia antica

Tra Delfi, Elatea e il mare di Corinto: un territorio di culti e leggende

La Focide (Φωκίδα) non è solo la terra di Delfi: è un crocevia di civiltà. I monti del Parnaso custodiscono ancora oggi rovine di città dimenticate come Amfissa, Elatea, Cirrha e Antikyra, centri che fiorirono tra il VI e il II secolo a.C. Qui la pietra parla la lingua della sacralità e della guerra: i templi di Apollo, i tesori votivi, le fortificazioni erette contro gli invasori etoli e macedoni.

Fra i ritrovamenti più importanti della regione ricordiamo: Il Tesoro dei Sifni e le decorazioni scolpite del santuario di Apollo a Delfi; i bronzi votivi e le statue di kouroi del periodo arcaico; le stele funerarie di Amfissa e Elatea, iscrizioni preziose per la conoscenza della lingua greca antica; le monete e i corredi metallici provenienti da piccole necropoli.