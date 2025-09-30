Scavi all’esterno del castello medievale. Scoprono un raro strumento per l’acconciatura dei capelli. Risale al XIII secolo. E chiavi e giochi. Il mondo cortese di una Signora del lago

Rinvenuto in un iconico castello delle Highlands scozzesi

Nelle nebbiose Highlands occidentali della Scozia, sull’isola di Eilean Donan, un frammento di storia quotidiana medievale ha ricomposto un piccolo ma sorprendente tassello della vita aristocratica del XIII secolo.

Durante gli scavi archeologici condotti presso il celebre castello, noto per la sua silhouette fiabesca che si staglia tra tre laghi marini, è emerso un gravoir, uno strumento per l’acconciatura dei capelli, realizzato in corno di cervo rosso.

Si tratta di uno dei soli tre esemplari mai rinvenuti nel Regno Unito, e il primo attestato in Scozia. L’oggetto, intatto e straordinariamente raffinato, è costituito da un unico pezzo: un manico finemente intagliato raffigurante una figura incappucciata, avvolta in una tunica drappeggiata che regge un libro, culminante in una punta smussata e affusolata.

Un utensile di raffinatezza

Il gravoir tra moda francese e adattamento locale

Secondo il dottor Blackwell, curatore senior di archeologia e storia medievale presso i National Museums Scotland, il gravoir faceva probabilmente parte di un set più ampio, completo di specchio e pettine, destinato a creare acconciature elaborate e ordinate. “Sono oggetti incredibilmente rari,” ha dichiarato. “Hanno avuto origine in Francia, dove la moda per acconciature sofisticate si diffuse nell’Europa settentrionale nel XIII secolo.”

Mentre i gravoir francesi erano usualmente realizzati in avorio, questo esemplare scozzese testimonia un adattamento locale: materiali del territorio, abilità artigiana locale, e la stessa eleganza tipica dell’oggetto originale transalpino. È un esempio lampante di come la cultura materiale potesse viaggiare e trasformarsi attraverso i confini, adattandosi a contesti sociali e geografici differenti.

Eilean Donan: fortezza e leggenda

Tra difese medievali, clan e bombardamenti

Castello Eilean Donan, Dornie, Regno Unito, Fotografia di George Hiles hilesy, Wikimedia commons

Il castello originale di Eilean Donan fu costruito nel XIII secolo sull’isolotto che congiunge tre laghi marini, a scopo difensivo contro le incursioni vichinghe. Già a metà del XIV secolo, divenne una roccaforte del clan Mackenzie, teatro di faide interne e di legami con i grandi eventi storici, come la rivolta giacobita del 1715.

Nel 1719, durante un episodio drammatico, soldati spagnoli filo-giacobiti occuparono il castello insieme a 343 barili di polvere da sparo. L’assalto inglese durò tre giorni: mura spesse fino a 4,2 metri resistettero, ma alla fine i difensori furono sopraffatti e il castello distrutto in un incendio spettacolare. Per due secoli, la fortezza rimase un rudere. La ricostruzione degli anni ’20 ha restituito al mondo la sua immagine da castello da fiaba, celebrata in film, pubblicità e cartoline, ma della vita quotidiana medievale si conosceva ben poco.

Scoperte e testimonianze della vita medievale

Tra giochi, armi, utensili e metallurgia domestica

Gli scavi commissionati dal Conchra Charitable Trust hanno portato alla luce un sorprendente corredo di oggetti: spille, pezzi da gioco, ossa animali, un’arpa in ferro e crogioli in ceramica per fondere metalli preziosi. I crogioli indicano chiaramente che nel castello venivano prodotti oggetti metallici, con competenze che vanno ben oltre la semplice difesa militare.

Per gli archeologi del National Museums Scotland, la collezione rappresenta uno dei più importanti reperti di utensili medievali per la lavorazione dei metalli del Regno Unito. Il gravoir, in questo contesto, non è solo un accessorio di bellezza: è testimonianza tangibile della raffinatezza, delle pratiche quotidiane e dell’interconnessione culturale di un’epoca che si colloca tra il mito e la realtà storica.