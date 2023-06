Scavi di un pozzo. Trovati i resti di una “principessina” del Quattrocento con un ricco corredo

L’INAH ha eseguito lo scavo di pozzi in virtù degli studi geotecnici che saranno eseguiti dall’UNAM per la stabilizzazione dell’edificio CCUT, il Centro Culturale Universitario Tlatelolco. Nel corso di queste verifiche sono stati scoperti numerosi reperti, tra i quali la sepoltura di una piccola “prnicipessa” pre-ispanica, con il suo corredo – nella parte superiore di un antico tempio seminterrato, e un mantello rinvenuto nella cisterna del Collegio imperiale della Santa Croce.

Tlatelolco è un quartiere popolare di Città del Messico, in cui sorge la Piazza delle tre culture dove il 13 agosto 1521, per mano degli spagnoli di Alvarado, avvenne il primo massacro di Tlatelolco nel quale persero la vita più di 40.000 aztechi. 400 anni dopo, il 2 ottobre 1968, alla vigilia dell’apertura della XIX Olimpiade, avvenne un secondo massacro per mano dell’esercito nel quale rimasero uccisi centinaia di studenti che manifestavano contro il Governo dell’epoca.

Sei secoli di evoluzione di Tlatelolco sono emersi attraverso piccole fosse di scavo, in cui specialisti dell’Istituto Nazionale di Antropologia e Storia (INAH), un’istituzione del Ministero della Cultura del Governo del Messico, hanno registrato elementi importanti nell’ultimo mese, tra cui una sepoltura infantile preispanica, un mantello del primo periodo vicereale e una discarica di rifiuti della fine del XIX e dell’inizio del XX secolo.

Il Coordinamento Nazionale di Archeologia, attraverso la Direzione del Salvataggio Archeologico, e il Progetto Tlatelolco hanno effettuato queste esplorazioni su richiesta del Centro Culturale Universitario di Tlatelolco (CCUT), dell’Università Nazionale Autonoma del Messico, prima di effettuare studi geotecnici per comprendere il differenziale di insediamento dell’edificio, opera di Pedro Ramírez Vázquez ed ex sede del Ministero degli Affari Esteri.

Come riferisce il direttore del Progetto Tlatelolco, Salvador Guilliem Arroyo, il nome della città mexica è una castilianizzazione della parola Nahua xaltilolli , “sul cumulo di sabbia”. L’instabilità del terreno spiega perché la subsidenza fosse un problema da risolvere fin dalle sue fondamenta, quindi, ad esempio, “negli angoli settentrionali del Grande Basamento, così come del Tempio Calendrico, abbiamo rilevato riempimenti di cava da rilivellare”.

La Zona Archeologica di Tlatelolco corrisponde a un quarto del recinto cerimoniale che si estendeva per 400 metri di lato, perimetro che comprende il CCUT – Centro culturale universitario – per cui è stato necessario intervenire nei punti in cui verranno introdotti dei fori per l’analisi della meccanica del suolo. In totale sono stati scavati cinque pozzi, ciascuno di due metri quadrati, e in tre sono stati rinvenuti resti significativi.

L’archeologo incaricato dello scavo, Arely Maldonado Luna, riferisce che nel punto in cui viene esplorato, vicino al viale Ricardo Flores Magón, negli anni ’60, l’archeologo Francisco González Ruz riportò un tempio-seminterrato rettangolare con una scala a ovest, simile all’Altare-Tzompantli o Tempio A, situato a nord della zona archeologica.

Il frammento di area che si scava, a poco più di un metro di profondità dal piano di campagna, corrisponde alla sommità di quell’edificio, come indicato dalla disposizione delle pietre di basalto e tezontle; un contesto che si è salvato dall’essere intaccato dalla relativamente recente introduzione delle tubazioni idrauliche.

Il ricercatore evidenzia il ritrovamento di una sepoltura infantile in uno dei profili del pozzo, che forse corrisponde a un individuo femminile, come suggerisce l’associata offerta di pezzi e volute ceramiche, il cui uso in epoca preispanica era legato ad attività femminili.



La temporalità del contesto è stata stabilita intorno al XV secolo, poiché lo stile ceramico di un vaso, un piatto e una coppia di ciotole è tardo azteco III (1400-1521 d.C.), il più raffinato in termini di manifattura dal regolare e le linee sottili della sua decorazione, supporti innovativi rispetto a pezzi di epoche precedenti e le sue pareti sottili.

A causa della profusione di oggetti offerti e del luogo di sepoltura, “è probabile che il neonato appartenesse all’élite tlatelolca”, afferma Maldonado Luna, indicando che lo scavo dovrebbe essere esteso per recuperare lo scheletro completo, il cui stato di conservazione è precario, e oggetti in ceramica, che saranno motivo di micro-scavi per scoprire se sono stati depositati con contenuto organico.