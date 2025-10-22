Scavi nel forte romano di Bremenium, coperto dai prati. Quanti oggetti scoperti ora tra le antichissime strade e gli alloggi di ufficiali e legionari. Un centro in cui si importavano materiali raffinati

Prati madidi di acqua, erba verdissima, zolle soffici su antichi muri. E’ il forte romano di Bremenium a High Rochester, nel Northumberland, in Inghilterra. Questa località, situata a pochi chilometri a sud del celebre Vallo di Adriano, era uno snodo strategico di frontiera nell’estremo nord della Britannia romana, un baluardo avanzato progettato per contenere movimenti ostili oltre i confini dell’Impero, ma anche un microcosmo urbano e militare. La quinta stagione di scavi, condotta dal Redesdale Archaeological Group e sostenuta dal National Lottery Heritage Fund, ha restituito una quantità di informazioni senza precedenti, rivelando non solo la struttura del forte e la vita dei suoi abitanti, ma anche l’inserimento di Bremenium in reti commerciali e culturali molto più ampie di quanto si potesse immaginare.

Alcuni dei preziosi oggetti portati alla luce. Una gemma incisa – utilizzata certamente come sigillo di identità per la corrispondenza e un’elegante lucerna “marina” con elementi legati al mare e ai pesci

Un forte romano come Bremenium era molto più di un semplice presidio militare. Era una sorta di cittadella concepita per una vita stabile. Costruito secondo rigide regole di urbanistica militare, il forte era solitamente rettangolare, con mura massicce e torri agli angoli a sorvegliare il territorio circostante. All’interno si trovavano i principia, ovvero gli edifici amministrativi dove si gestivano le operazioni quotidiane e i registri ufficiali, le caserme per i legionari e gli ausiliari, i magazzini per viveri e armi, officine per la manutenzione degli equipaggiamenti, forni per il pane e pozzi per l’approvvigionamento idrico. Le strade interne, acciottolate e ben organizzate, collegavano i vari spazi e permettevano movimenti rapidi dei soldati all’interno del forte, mentre all’esterno si sviluppavano vicus, piccoli insediamenti di civili e commercianti che fornivano beni, servizi e intrattenimento alla guarnigione.

La Legio VI Victrix o unità ausiliarie in rotazione erano probabilmente le presenze principali di Bremenium, anche se l’identificazione precisa rimane oggetto di studio. Il forte costituiva un punto avanzato sulla frontiera settentrionale della Britannia romana, essenziale per controllare le incursioni e garantire comunicazioni tra i forti lungo il Vallo di Adriano. Nei dintorni, città romane di rilievo come Corbridge (Coria), Hexham (Magna) e Newcastle (Pons Aelius) costituivano nodi amministrativi e commerciali, mentre strade secondarie e ponti collegavano questi centri ai presidi più remoti come Bremenium, creando una rete di logistica e difesa sorprendentemente sofisticata.

Gli scavi del 2025 hanno restituito una ricchezza straordinaria di manufatti che gettano luce sulla vita quotidiana e sulle reti di approvvigionamento dell’Impero. Tra i ritrovamenti figurano ceramiche provenienti da regioni distanti: ceramica di Samia, prodotta a Samos, nel Mar Egeo, ceramica nera brunita e grigia, tipica delle officine britanniche e gallesi, Mortaria, ciotole da macinazione, e soprattutto ceramiche provenienti dalla valle del Nene, una regione nel Midlands orientale dell’Inghilterra, in prossimità dell’odierna Peterborough, famosa nell’antichità per la produzione di ceramiche fini e vasellame per la tavola. La presenza di queste ceramiche a Bremenium testimonia un commercio interno esteso, che univa il cuore dell’Inghilterra romana ai confini più remoti dell’Impero, mentre un’anfora spagnola probabilmente destinata all’olio d’oliva indica l’importazione di prodotti mediterranei.

Gli oggetti militari ritrovati, come punte di lancia e proiettili da fromboliere, insieme a strumenti personali come sigilli in piombo e lampade votive, ci restituiscono un quadro vivido della disciplina e della spiritualità dei soldati. Intagli finemente cesellati e spille decorate con smalti, tra cui alcune raffiguranti delfini, dimostrano la cura estetica e l’attenzione al dettaglio che permeava anche la vita ai margini dell’Impero. Questi reperti indicano che, accanto alla funzione militare, il forte era un luogo di interazioni culturali e sociali, dove l’artigianato e la creatività personale trovavano spazio tra le mura.

Particolarmente interessante è la conservazione dei materiali organici, favorita dalle condizioni di saturazione idrica di alcune trincee. Tra i reperti spiccano un oggetto ligneo e persino un frutto – forse una prugna – che ci permette di percepire la vita quotidiana dei suoi abitanti quasi come se fossimo al loro fianco, osservando il loro pasto o gli attrezzi che utilizzavano. L’analisi stratigrafica ha evidenziato come alcuni edifici siano stati ricostruiti più volte, segno di una presenza continua e di un adattamento architettonico che durò secoli, rispondendo a esigenze militari, climatiche e funzionali.

La zona circostante mostra una densità sorprendente di reperti romani, dai ruderi lungo il Vallo di Adriano, a piccoli insediamenti ausiliari e vie di collegamento. La combinazione di forti, città, strade e vicus crea un paesaggio stratificato, dove ogni elemento racconta la complessità della frontiera romana: un equilibrio tra difesa, commercio, vita quotidiana e interazioni culturali. Bremenium, con i suoi manufatti e le sue strutture, rappresenta uno dei migliori esempi di questa realtà in Britannia settentrionale, un sito dove la vita dei soldati e dei civili si intreccia con la gestione del territorio e la politica imperiale.

La partecipazione di 44 volontari adulti, tre giovani e 24 studenti dell’Università di Newcastle, con oltre 4.000 ore di lavoro complessive, dimostra come la ricerca archeologica possa essere al tempo stesso scienza e comunità condivisa. Chris Jones del Northumberland National Park ha evidenziato il ruolo sociale del progetto, capace di connettere il pubblico con il proprio patrimonio, mentre Bob Jackson del RAG ha sottolineato come la qualità e varietà dei ritrovamenti offrano nuove prospettive sul commercio, l’artigianato e la vita quotidiana a Bremenium. La presenza di gruppi locali e iniziative come Healthy Parks, Healthy People mostra come la fruizione del patrimonio archeologico possa intrecciarsi con la salute, la cultura e l’educazione.

Bremenium non è quindi solo un forte romano tra le colline del Northumberland, ma un laboratorio di storia vivente, in cui la ricostruzione di spazi, oggetti e relazioni culturali consente di comprendere come l’Impero Romano organizzasse, gestisse e proteggeva i suoi confini più lontani. La campagna del 2025 ha offerto una testimonianza unica, ma il futuro promette ulteriori scoperte: il team ha già annunciato il ritorno nel 2026 per esplorare i livelli più profondi del forte, con l’obiettivo di scoprire nuove informazioni sulla vita dei soldati, dei civili e sulla complessa rete di connessioni che rendeva Bremenium non solo un presidio militare, ma una vera microcittà romana al confine del mondo conosciuto.