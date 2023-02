Scavi per una scuola. Trovati i resti medievali di 3 donne e 3 bambini sepolti insieme, mano nella mano

Le sepolture doppie – o sepolture bisome – sono piuttosto rare e presentano spesso interrogativi ai quali è difficile dare una risposta certa. In alcuni casi le persone sepolte erano coppie di uomini e donne, morti contemporaneamente e sepolti mano nella mano o abbracciati. Malattia? Avvelenamento? Omicidio? Ustioni mortali per incendio? Avvelenamento da ossido di carbonio? La morte contestuale per malattia, anche se non impossibile, pare altamente improbabile. In diversi casi le coppie di defunti trovati in Europa in tombe bisome non presentano segni particolari di violenza, a livello osseo.

