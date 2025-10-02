Scavi. Scoperto un misterioso palazzo romano. Ampie sale, stoviglie e resti di cibi. A cosa serviva? Era la sede delle lobby? Cos’hanno trovato? I gruppi e le potenti associazioni nel mondo imperiale

Un edificio comunitario svela la vita sociale e artigiana di 1.800 anni fa

Gli archeologi hanno riportato alla luce un edificio eccezionale, testimone delle pratiche associative e dei rituali quotidiani di una città romana che fiorì quasi duemila anni fa. Situata vicino a decine di botteghe artigiane, la struttura non era destinata alla produzione, ma alla vita comunitaria: riunioni, banchetti, matrimoni e incontri di corporazioni, veri e propri centri nevralgici della società romana.

Gli scavi, descritti dagli studiosi come un unicum nel mondo romano, rivelano un quadro dettagliato della vita degli artigiani e delle loro famiglie, mostrando come tradizioni comunitarie e pasti condivisi contribuissero a definire l’identità collettiva della città.

Una città di artigiani nel cuore della Pisidia

La fioritura urbana e commerciale di Sagalassos attraverso i secoli

Sagalassos, oggi nel distretto di Ağlasun a Burdur, era uno dei principali centri urbani dell’antica Pisidia, regione montuosa strategica in Anatolia. La città prosperò sotto Roma dal I secolo a.C. fino alla tarda antichità, con teatri, templi, terme e vivaci quartieri artigianali che ne testimoniano la centralità culturale. Inserita nella Lista Propositiva del Patrimonio Mondiale UNESCO, Sagalassos offre singolari informazioni sulla pianificazione urbana e sulla vita quotidiana del mondo romano.

Recenti indagini geofisiche su un’area di otto ettari hanno identificato circa 80 laboratori artigianali: dalla ceramica alla tessitura, fino alla lavorazione del rame. L’economia cittadina poggiava su botteghe familiari, vere e proprie corporazioni operative che costituivano la spina dorsale commerciale e sociale della città.

Il Palazzo dell’Associazione: cuore dei banchetti e degli accordi

Un edificio che racconta la vita delle corporazioni romane

Accanto ai laboratori, gli archeologi hanno portato alla luce una struttura monumentale del III secolo d.C., priva di fornaci e strumenti produttivi, ma ricca di scarti alimentari e oggetti personali: ceramiche, frammenti di ciotole, lampade ad olio e persino forcine femminili. Tutto indica riunioni comunitarie e banchetti condivisi, non di élite, ma della gente comune.

Il professor Jeroen Poblome della KU Leuven University, a lungo direttore degli scavi, spiega:

“Quello che abbiamo scoperto non era un laboratorio, ma un grande edificio comunitario. I cumuli di rifiuti ci hanno rivelato cosa mangiavano le persone: pasti semplici, zoccoli di mucca, orecchie di maiale. Non banchetti d’élite, ma cibo condiviso durante le riunioni comunitarie.”

I reperti suggeriscono che l’edificio ospitasse banchetti, celebrazioni e trattative commerciali, confermando il ruolo centrale delle associazioni nella vita economica e sociale della città.

Donne, famiglie e la partecipazione nelle corporazioni

Un ritratto inedito della società romana

Tra le scoperte più sorprendenti vi è la presenza di oggetti femminili, a indicare che le donne partecipavano attivamente a eventi associativi tradizionalmente considerati maschili. Le corporazioni di Sagalassos erano spesso imprese familiari: le celebrazioni coinvolgevano artigiani, mogli, figli e parenti.

Poblome paragona l’edificio a una grande sala per matrimoni:

“Quando c’era una festa, tutti venivano. Era molto frequentata, come dimostrano i numerosi cumuli di rifiuti. Stare insieme è sempre stato importante, e questo ne è un tipico esempio nel mondo antico.”

Iscrizioni e identità delle gilde

I segni tangibili di una comunità artigiana organizzata

Tra i reperti, un’iscrizione rimanda a un’associazione tessile, mentre la produzione locale era dominata dalla ceramica. Al momento, manca un’iscrizione diretta per i vasai, ma gli archeologi proseguono gli scavi nel “quartiere dei vasai”, situato dietro l’antico teatro, nella speranza di rintracciare la connessione diretta con le corporazioni locali.

Il sito offre un raro esempio di evento associativo congelato nel tempo: a differenza di molti contesti romani, i resti dei banchetti furono abbandonati, preservando una testimonianza unica della vita quotidiana.

Sagalassos e la società romana

Tra monumenti e vita quotidiana

Oltre al palazzo associativo, Sagalassos conserva teatri, biblioteche, terme e il Ninfeo Antonino, una monumentale fontana ancora in funzione. Gli scavi rivelano la resilienza e la vivacità delle città di provincia: luoghi dove artigiani, famiglie e associazioni forgiano comunità attraverso rituali condivisi e relazioni economiche.

I frammenti di ceramica, le lampade a olio e le ciotole testimoniano la centralità della convivialità nella vita urbana: un ricordo tangibile dell’armonia tra lavoro, famiglia e identità collettiva.

Scavi in corso e prospettive future

La vita quotidiana romana che continua a emergere dalle rovine

Gli archeologi stanno ricomponendo migliaia di frammenti di ceramica per ricostruire la sequenza delle attività nell’edificio. Le future scoperte potranno chiarire il funzionamento delle corporazioni e il loro ruolo nel tessuto economico e sociale della città.

Sagalassos rimane una città viva per studiosi, viaggiatori e appassionati: un luogo dove i ritmi del mondo romano riprendono vita tra le rovine, e dove l’importanza della comunità continua a parlare attraverso i secoli.