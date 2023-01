Scavi stradali. Trovata tomba di un guerriero unno, sepolto con il cavallo e 100 oggetti d’oro

Impressionante scoperta archeologica nel terreno del lotto in costruzione dell’autostrada A 7 Ploesti-Buzau, in Romania. In poche ore si diffusa la notizia che era venuta alla luce la tomba di Attila. Per ora il corredo è in fase di studio e sono in corso ricerche per la datazione del materiale organico. Si può dire che la tomba apparteneva a un esponente dell’elite guerriera. I materiali – tra i quali un centinaio di oggetti preziosi – possono rinviare al IV-V secolo d.C.

