Scavi un colle e trovi un castello. Le ruspe fanno riemergere dal terreno informe la struttura medievale

“Per questa Torre si parla di un’origine longobarda. – dice Alessandro Ferrini, studioso della storia de comprensorio – Non esistono precisi documenti che attestino questo però la cosa è verosimile dal momento che la presenza dei Longobardi in questa zona è “certificata” dalla vicinissima Ponina (circa 500 metri in linea d’aria) che fu corte longobarda e perché questo popolo del nord Europa usava fare torri per meglio vigilare sul territorio. Altro luogo in cui i Longobardi si stanziarono per tantissimi anni è Pontenano, sulle pendici del Pratomagno, nel Comune di Talla. Belfiore e Pontenano si vedono benissimo tra loro, quindi attraverso segnali potevano esserci comode e veloci comunicazioni tra i due luoghi. Questo allargava ulteriormente l’ampiezza del territorio controllato”.

