Schiacciando vasetti di ceramica, ottiene neonati dalle mille espressioni. L’arte di Tsang. Come fa

Johnson Tsang, nato ad Hong Kong nel 1960, lavora da tempo, cogliendo l’espressione marcata de volti. Poichè la mobilità del viso dei neonati è notevole, esplora con particolare efficacia, nella differenziazione tra i diversi momenti, i volti dei bambini piccoli, ricavandoli generalmente da vasetti di porcellana che sono appena stati prodotti e pertanto possono essere ancora lavorati. Interessante, a questo proposito, l’osservazione del filmato. Nel 2002, Tsang ha iniziato a rappresentare spruzzi di ceramica. Ha creato la serie Yuanyang, che è state poi raccolte dal Museo d’Arte di Hong Kong e dal Museo Ceramico Yingge di Taiwan.

Durante lo scorso decennio, Tsang continua a sviluppare le sue tecniche per catturare il momento istantaneo degli spruzzi con porcellana bianca e acciaio inossidabile. Nel 2011 e nel 2012, i lavori di Tsang, “Bowls of Fantasy” e “Splash of Wonder”, hanno ricevuto rispettivamente il Premio Speciale della Corea Gyeonggi International Ceramix Biennale 2011 e il Gran Premio della Biennale Internazionale di Ceramica di Taiwan. Tsang è il primo artista cinese ad aver ricevuto entrambi questi due prestigiosi premi internazionali legati al mondo della ceramica.

Oltre alle ceramiche, Tsang ha lavorato a sculture in acciaio inossidabile e progetti di arte pubblica dal 2004. È stato commissionato da un certo numero di organizzazioni private e pubbliche.

