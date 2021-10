Scomparso un chiusino in marmo da Pompei antica. Un turista che ha preso un souvenir?

Carabinieri e personale del parco archeologico stanno “sbobinando” il girato delle telecamere per incastrare chi se n’è andato con un chiusino di marmo, sottratto a una domus del Parco archeologico di Pompei. Il furto sarebbe avvenuto tra il 30 settembre e il 4 ottobre, ma la notizia è trapelata stamattina. L’oggetto di marmo, circolare e dotato di un diametro di 20 centimetri, era nella Domus di Sirico, nella Regio VII di Pompei

L’area era stata recentemente oggetto di lavori di restauro. Sul caso indagano i carabinieri di Pompei.

