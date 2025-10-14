Scoperta a Cosenza la tomba di una donna e di un bambino del IV secolo a.C. Il corredo di decorazione femminile e un vaso a figure rosse

Riemerge dal suolo bruno del Sud Italia un segno struggente della vita e della morte nel IV secolo a.C.

Una sepoltura nel cuore antico della Calabria

Nel territorio della provincia di Cosenza, dove la memoria della Magna Grecia si intreccia con le trame arcaiche delle popolazioni italiche, le ultime ore hanno restituito un’immagine sospesa e potente: quella di una donna e di un bambino sepolti insieme in una fossa terragna, privi di copertura, ma circondati da oggetti di bellezza e significato.

La scoperta è stata annunciata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cosenza, che ha diretto le indagini nell’ambito di un intervento di archeologia preventiva, connesso alla realizzazione di un impianto di energia da fonti rinnovabili.

Un contesto contemporaneo — quello della sostenibilità e delle nuove infrastrutture — si è dunque trovato a intersecare un paesaggio del passato remoto, permettendo di riportare alla luce un sepolcro della fine del IV secolo a.C., un’epoca di passaggio fra le ultime espressioni del classicismo greco e l’ascesa delle culture miste italiche.

Il corredo e il gesto del commiato

La tomba, scavata direttamente nel terreno, custodiva il corpo di una donna adulta e di un bambino — forse il figlio, forse un congiunto più giovane. Accanto a loro, vasi a figure rosse, testimonianza di un raffinato orizzonte culturale, e monili in bronzo, oggetti che univano valore affettivo e simbolico.

Le ceramiche a figure rosse, sviluppatesi in ambito greco e diffuse poi nelle colonie dell’Italia meridionale, erano caratterizzate da figure disegnate in argilla rossa su fondo nero, che spesso rappresentavano scene domestiche o mitiche. Il loro impiego nei contesti funerari indicava uno status sociale elevato o, almeno, un’adesione profonda ai modelli culturali della grecità.

I monili in bronzo, probabilmente fibule o piccoli ornamenti, aggiungono un tocco personale: sono segni di affetto e protezione, ma anche simboli del corpo, della femminilità e della memoria. Nel contesto della Magna Grecia, essi erano considerati anche amuleti di passaggio, strumenti che accompagnavano l’anima nel suo viaggio verso l’aldilà.

Una Calabria stratificata: greci, italici, e il tempo della fusione

La fine del IV secolo a.C. rappresenta, per la Calabria settentrionale, una fase complessa e affascinante. I territori compresi fra Sibari, Thurii e la valle del Crati erano attraversati da una fitta rete di contatti fra coloni greci e popolazioni indigene: Brettii, Enotri, Lucani.

Le necropoli di questo periodo testimoniano un sincretismo crescente, nel quale le forme rituali greche si mescolano con tradizioni locali: le tombe diventano semplici fosse nel terreno, ma gli oggetti di accompagnamento conservano la raffinatezza del mondo ellenico.

Questo caso, dunque, si inserisce perfettamente in quel paesaggio funerario “ibrido” che segna la trasformazione culturale della Calabria meridionale tra IV e III secolo a.C., quando i santuari, i corredi e i linguaggi figurativi si fecero portatori di una nuova identità mediterranea.

Archeologia preventiva, tutela e conoscenza

L’individuazione della tomba è avvenuta nel quadro di indagini preventive, una pratica ormai consolidata che consente di salvaguardare il patrimonio archeologico prima di ogni intervento infrastrutturale. Gli archeologi e i restauratori, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza, hanno condotto un’operazione di recupero meticolosa, documentando ogni fase dello scavo e garantendo la conservazione dei reperti.

Come sottolinea la nota ufficiale della Soprintendenza, “la scoperta aggiunge un importante tassello alle conoscenze che si stanno via via maturando nel territorio”, un territorio in cui la tutela e la ricerca si intrecciano, restituendo un’immagine viva del passato.

Il silenzio eloquente della terra

Non sappiamo chi fossero la donna e il bambino. Ma il linguaggio della sepoltura — sobrio, privo di monumentalità, eppure colmo di attenzione e di bellezza — ci parla di un gesto universale di pietà e amore, condiviso da tutte le civiltà.

L’archeologia, in casi come questo, non è solo scienza della materia, ma ricomposizione poetica del legame tra i vivi e i morti, fra la terra che accoglie e la memoria che resiste.

Nel suolo della Calabria, dove i monti si specchiano nei mari di Omero, ogni scavo è un ritorno, ogni reperto una voce che riprende fiato dopo secoli di silenzio.

Fonti:

– Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza, comunicato ufficiale (ottobre 2025).

– Approfondimenti Stile arte – sezione Archeologia mediterranea.