Scoperta dai sommozzatori a Santa Marinella la via Aurelia romana, sommersa dal mare

Si tratta di una importante scoperta che si aggiunge agli ultimi rinvenimenti avvenuti a Santa Marinella tra cui il recupero da parte della Soprintendenza nel gennaio del 2021 di un miliario risalente all’epoca dell’imperatore Tito al km 55 della via Aurelia e di un tratto di lastricato non lontano dal miliario a seguito di indagini di archeologia preventiva. Si tratta di un ulteriore indizio che porta a riposizionare l’antico tracciato della via Aurelia più a sud di quello attuale e in certi tratti sommerso. Sarà ovviamente oggetto di futuri approfondimenti e interventi finalizzati alla tutela ma anche alla ricostruzione storica in questo tratto di litorale in epoca romana, le cui testimonianze sono documentate dalla presenza di importanti insediamenti e postazioni proprio lungo la Via consolare Aurelia.

