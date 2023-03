Scoperta durante un’escursione di appassionati una grotta decorata nell’Età del rame. Un dio, stelle, uomini

E’ stata resa pubblica, nelle scorse ore, la scoperta della Sala dels Gravats del sistema carsico di Cova de la Vila, nel comune di La Febró, regione del Baix Camp nella quale sono state trovate incisioni rupestri realizzate in un unico intervento decorativo, con il fine di rappresentare il mondo e il cosmo. Il set è composto da incisioni preistoriche, del periodo Calcolitico-Bronzo, disposte in un pannello lungo 8 metri che sono eccezionali sia per la loro unicità sia per l’ottimo stato di conservazione. Non c’è disordine, nelle incisioni, tutto si svolge su una sorta di pentagramma, che segna i diversi livelli del cosmo, con le creature che in esse risiedono.

