Scoperta la birra psichedelica dei Wari. Il nemico beveva e diventava amico. Lo sconosciuto diveniva alleato. Il sospettoso si faceva ammiratore. Lo studio che svela questi segreti

Quando la diplomazia si beveva in un calice sacro nel cuore delle Ande

Nel cuore aspro delle Ande centrali, tra altipiani che sfiorano il cielo e canyon che sembrano precipitare nell’invisibile, un popolo fiorì prima ancora che gli Inca prendessero forma. I Wari, civiltà enigmatica e raffinata, dominarono l’attuale Perù tra il 600 e il 1000 d.C. costruendo città complesse, elaborando sistemi di irrigazione, tessendo alleanze e potere. Oggi un nuovo studio getta luce su un aspetto sorprendente di quella cultura: i Wari potrebbero aver usato una birra psichedelica come strumento politico e sociale, un mezzo per unificare popoli diversi e consolidare il proprio impero.

Un vaso con collo dalla forma di volto umano rinvenuto a Conchopata. Il contenitore potrebbe stato utilizzato per contenere birra psichedelica @ (foto di José Ochatoma). Crediti: Keer, J., & Jennings, J., Revista de Arqueología Americana (2025);

Lo studio, pubblicato sulla Revista de Arqueología Americana (2025) da J. Keer e J. Jennings, propone che le élite Wari mescolassero alla tradizionale chicha – una birra fermentata ottenuta dalle bacche della Schinus molle, pianta nota anche come “falso pepe” o “albero del pepe rosa” – una sostanza psichedelica chiamata vilca. Quest’ultima proveniva dai semi dell’albero Anadenanthera colubrina, un legume andino noto per le sue proprietà visionarie, già utilizzato in riti di comunicazione con il divino.

La pianta Anadenanthera colubrina dai cui seme veniva ricavata la vilca, sostanza dagli effetti psichedelici Credito fotografico: Zimbres ; CC BY-SA 3.0



La bevanda che univa i popoli

Una chicha sacra, potenziata dalla vilca

La chicha, parola di origine quechua che indica una bevanda fermentata di cereali o frutti, era al centro della vita sociale andina. Non era soltanto un piacere conviviale, ma una sostanza simbolica: il suo consumo segnava alleanze, paci, nascite, funerali e riti di fertilità.

Secondo lo studio, i Wari potrebbero aver trasformato questa bevanda in una pozione psichedelica di comunione politica, aggiungendo la vilca durante le cerimonie di diplomazia tra clan e comunità etniche diverse.

La vilca – termine che in lingua quechua designa anche qualcosa di “sacro” o “potente” – contiene triptiamine come la bufotenina, un alcaloide con effetti allucinogeni brevi ma intensi. L’assunzione della vilca, combinata con la dolcezza resinosa della chicha, avrebbe potuto generare visioni lievi e un senso di connessione profonda, quella comunanza che abbatte le barriere dell’ego e crea fraternità istintiva.

In un contesto rituale, questi effetti potevano trasformare l’esperienza politica in un atto mistico: non solo accordi firmati, ma accordi sentiti, impressi nella memoria percettiva dei partecipanti.

I cortili della diplomazia sacra

Quando il potere nasceva dalla condivisione

Gli scavi condotti nel sito di Conchopata, vicino ad Ayacucho, hanno rivelato ampie aree cerimoniali e forni per la birra, oltre a semi di vilca rinvenuti accanto ai resti delle strutture di fermentazione.

Le feste Wari si svolgevano in cortili chiusi, spazi protetti che accoglievano poche decine di invitati: un numero selezionato, sufficiente a creare un gruppo coeso ma intimo. Si mangiava, si pregava, si beveva e si danzava per ore, in una sorta di rito politico collettivo.

Gli archeologi ipotizzano che il lieve stato psichedelico indotto dalla birra alla vilca potesse facilitare empatia e apertura mentale, predisponendo i partecipanti a negoziare, a fidarsi e a percepirsi parte di un tutto più grande.

Oggi la neuroscienza conferma che sostanze di questo tipo, assunte in contesti controllati, stimolano l’attività delle aree cerebrali connesse all’empatia e all’introspezione. Il risultato? Una diplomazia che si fondava non sulla forza, ma sulla comunione sensoriale.

La scienza dei sentimenti antichi

Dall’ebbrezza rituale all’“afterglow” politico

Il titolo dello studio, Afterglow: birra Vilca, sentimenti pro-sociali e geopolitica Wari, richiama un termine tecnico della psicologia delle sostanze psichedeliche: afterglow, ovvero il “bagliore residuo”, una sensazione di chiarezza e benessere che persiste dopo la fine degli effetti allucinogeni.

Gli autori ipotizzano che questo afterglow collettivo potesse avere effetti duraturi sulla coesione dei gruppi etnici riuniti sotto il dominio Wari. Le alleanze, rinsaldate da esperienze emozionali condivise, si sarebbero mantenute stabili anche in assenza di coercizione militare.

Così, l’elemento psichedelico diventava una tecnologia del consenso, un mezzo di “governo morbido” ante litteram.

Nella società Wari, la birra alla vilca non era quindi solo un piacere o un sacramento, ma una forma di ingegneria sociale: un modo per far convivere popoli diversi, garantendo coesione senza imporre uniformità.

La prova nei reperti

Semi, vasi e tracce chimiche

A rafforzare questa ipotesi vi sono le scoperte materiali:

– semi di vilca rinvenuti in prossimità delle strutture di produzione della birra;

– vasi cerimoniali con collo a faccia, spesso decorati con motivi antropomorfi o visioni psichedeliche stilizzate;

– residui organici che testimoniano l’uso di miscele fermentate.

Sebbene manchi ancora la prova diretta che vilca e chicha fossero effettivamente combinate, la co-presenza dei due elementi e la loro centralità nei contesti rituali indicano un collegamento plausibile.

Gli studiosi ricordano inoltre che molte società andine utilizzavano sostanze psicoattive – come la coca, il tabacco selvatico o la ayahuasca – non per evasione, ma per comunicare con il mondo degli spiriti e rinsaldare l’ordine sociale.

Dalla conquista alla cooperazione

Il segreto del potere silenzioso dei Wari

Nel mondo Wari, la guerra non era l’unico strumento di dominio. I sovrani capirono che la stabilità si fonda anche sul consenso emotivo, e che il consenso può nascere dal rituale condiviso.

Le loro feste psichedeliche, con birra, vilca, canti e simboli, agivano come una diplomazia sensoriale.

L’Impero Wari, esteso fino alle regioni oggi corrispondenti a parte del Cile e dell’Argentina, rimase per secoli una federazione relativamente stabile. E forse il segreto non stava solo nelle armi o nelle strade, ma nel calice sacro della vilca-chicha: una bevanda che univa la mente e lo spirito prima ancora dei territori.

Un’eredità di visioni

Quando la psichedelia serviva a costruire civiltà

Oggi, mentre neuroscienze e antropologia riscoprono il potenziale delle sostanze psichedeliche in contesti terapeutici e comunitari, la lezione dei Wari torna sorprendentemente attuale: le esperienze di alterazione della coscienza possono generare coesione, empatia e fiducia.

Forse gli antichi Wari avevano intuito, senza saperlo, ciò che la scienza moderna comincia solo ora a comprendere: che il benessere collettivo può nascere da una visione condivisa, e che talvolta un impero si costruisce non con il ferro, ma con la luce interiore che resta dopo una festa.

Fonte:

Keer, J., & Jennings, J. (2025). Afterglow: birra Vilca, sentimenti pro-sociali e geopolitica Wari nelle antiche Ande. Revista de Arqueología Americana, 43. doi:10.35424/rearam.i43.6051