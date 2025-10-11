Scoperta nel Sinai un’imponente fortezza militare egizia di 3500 anni fa. Cosa stanno trovando gli archeologi

Tra dune, muri e torri: un tassello che riscrive la frontiera orientale egizia

In un’ampia campagna di scavi condotta al sito archeologico di Tell al-Kharuba, nella parte settentrionale della Penisola del Sinai, una missione dell’Ministry of Tourism and Antiquities (وزارة السياحة والآثار) ha recentemente annunciato la scoperta di una fortezza militare databile al Nuovo Regno dell’Egitto. La notizia, resa pubblica tramite comunicati ufficiali e rilanciata dai media egiziani e internazionali, si inserisce in uno scenario ormai ricco di ritrovamenti lungo la cosiddetta “Via di Hòrus”, l’arteria militare e commerciale che collegava l’Egitto alla Palestina antica.

Secondo le dichiarazioni del Ministro Sherif Fathy, si tratterebbe di una delle più imponenti e significative fortificazioni finora rinvenute lungo questa direttrice, un vero e proprio «manifesto in pietra» dell’ingegnosità strategica dei sovrani del Nuovo Regno.

Contesto storico e strategico

Difendere i confini orientali tra Egitto e Levante

La “Via di Hòrus” (wadj-ḥr) — nota nei testi egiziani come la strada militare più orientale — era costellata di stazioni fortificate, avamposti e castelli; il suo scopo era duplice: garantire transito e scambi commerciali e, soprattutto, proteggere il confine orientale dell’Egitto dagli attacchi provenienti dal Sinai e dall’area palestinese.

Confrontando la posizione del sito di al-Kharuba con ritrovamenti noti quali Tell Hebua, Tell Borg o Tell al-Abyad, appare chiara la logica che guidava la rete difensiva: una continuità di presidi a distanza visiva, capaci di segnalare allarmi o garantire supporto reciproco. Il rilancio della campagna di scavo in quest’area riflette una strategia archeologica finalizzata a ricomporre l’“atlante militare” del Nuovo Regno lungo il confine orientale.

Descrizione del sito: mura, torri e strutture militari e quotidiane

Un microcosmo di vita militare racchiuso in 8.000 metri quadrati

Secondo le prime relazioni ufficiali:

È stato intercettato un tratto del muro meridionale: una porzione lunga circa 105 metri e larga 2,5 metri , con un ingresso secondario di 2,20 metri di ampiezza.

e larga , con un ingresso secondario di di ampiezza. Sono stati portati alla luce undici torri difensive finora, tra cui il torre nord-occidentale , insieme a segmenti dei muri nord e ovest.

finora, tra cui il , insieme a segmenti dei muri nord e ovest. Si è rinvenuto un muro zigzagante lungo 75 metri sul lato occidentale, che dall’esterno divideva il settore residenziale destinato ai soldati.

sul lato occidentale, che dall’esterno divideva il settore residenziale destinato ai soldati. All’interno dell’area fortificata emergono tracce di strutture abitative e servizi: depositi ceramici, frammenti di vasellame, un forno per il pane con resti di impasto ormai fossilizzato.

Di particolare rilievo è stato il rinvenimento di oggetti votivi depositati sotto le fondazioni di una torre, risalenti alla prima metà della XVIII dinastia , e di una maniglia d’argilla sigillata con il nome del re Thutmosi I .

di una torre, risalenti alla prima metà della , e di una . È stato segnalato inoltre l’utilizzo di pietre vulcaniche , verosimilmente importate da isole greche, a testimonianza di scambi marittimi o di approvvigionamenti a lunga distanza.

, verosimilmente importate da isole greche, a testimonianza di scambi marittimi o di approvvigionamenti a lunga distanza. Le analisi preliminari indicano che l’edificio ha subito più fasi di restauro e rimaneggiamento, in particolare nel settore dell’ingresso meridionale, ristrutturato almeno due volte nel corso dei secoli.

Con una superficie stimata di circa 8.000 m², la fortezza supera di tre volte quella della presunta struttura già individuata a poca distanza, a circa 700 metri sud-ovest.

Strutturalmente, il sito appare concepito non solo come presidio militare ma come enclave autosufficiente: le tracce del forno e delle scorte alimentari indicano che la guarnigione poteva sostentarsi in modo indipendente per periodi prolungati.

Datazione: quando è sorta e quanto è rimasta in uso

Dalla XVIII dinastia ai restauri posteriori: un arco cronologico pluristrato

La scoperta degli oggetti sigillati con il cartiglio di Thutmosi I, unitamente ai depositi votivi della prima metà della XVIII dinastia, suggerisce una fase costruttiva originaria collocabile attorno al 1520–1490 a.C. circa (periodo immediatamente successivo all’unificazione dopo le guerre ivi compresa la campagna contro gli Hyksos).

Tuttavia, le evidenze stratigrafiche di ristrutturazioni e modifiche interne – in particolare dell’ingresso meridionale – indicano che la fortezza è stata in uso per un lungo arco cronologico, probabilmente estendendosi almeno fino alla XIX o XX dinastia, con possibili rifacimenti in epoche tardive (Third Intermediate Period o anche in età tolemaica).

Questa dinamica evolutiva è coerente con analoghi siti lungo la via di Hòrus: molti castelli del confine orientale mostrano settori originari del Nuovo Regno e ridefinizioni successive, in risposta a mutamenti politici e pressioni esterne.

Importanza del ritrovamento sul piano storico-artistico

Un tassello simbolico e scientifico nella ricomposizione del paesaggio militare dell’antico Egitto