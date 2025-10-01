Scoperta sotto la sabbia una meravigliosa statua di famiglia di 4400 anni fa. Perchè l’opera è straordinaria? Chi sono le piccole figure? Cosa fanno?

Nuove modalità espressive ridefiniscono l’arte dell’Antico Regno

Un ritrovamento che sorprende gli studiosi

Tra innovazione e tradizione dell’Antico Regno

Il vento del deserto ha restituito, ancora una volta, un frammento di vita e di immaginazione dell’Antico Egitto. A Saqqara, nell’area monumentale di Gisr el-Mudir, un’équipe di archeologi ha riportato alla luce una statua in calcare che sta già modificando le coordinate interpretative dell’arte della V dinastia (circa 2.490 – 2.350 a.C.).

Il reperto, pubblicato da Zahi Hawass e Sarah Abdoh sul Journal of Egyptian Archaeology, non è solo un documento storico: è un atto di sperimentazione artistica in un contesto che, per tradizione, conosceva la forza della ripetizione e la stabilità dei modelli.

Il linguaggio formale della statua

Il nobile, la moglie e la figlia scolpiti in modi differenti

Al centro della composizione si erge un uomo, un dignitario, con il piede sinistro avanzato: gesto che traduce in pietra l’idea di vitalità, di moto, di vita che non si interrompe con la morte. Il busto è vigoroso, la muscolatura definita da una modellazione sapiente. Porta una corta parrucca a falde e il tradizionale gonnellino plissettato, simbolo di rango e di appartenenza.

Accanto a lui, inginocchiata, la moglie: piccola nelle proporzioni, ma non nel significato. Con il suo gesto e la sua postura, aderisce alla gamba del marito in una forma di sostegno, in quella dialettica visiva che lega la dimensione maschile della forza alla femminile della cura. Indossa un abito a tubino, essenziale, segnato dal grande collare.

La vera rivoluzione, tuttavia, risiede nella terza figura: la figlia. Non scolpita a tutto tondo, ma in bassorilievo, un’innovazione inedita per l’arte del tempo. È posta dietro la gamba sinistra del padre, nell’atto di afferrarla con la mano, mentre nell’altra stringe un’oca: simbolo di approvvigionamento, promessa di nutrimento nell’aldilà.



Qui lo scultore ha compiuto un gesto audace: combinare il volume della statua con la bidimensionalità del rilievo, fondendo in un unico blocco due tecniche diverse, due linguaggi espressivi che, fino ad ora, erano stati concepiti come mondi separati. “Sotto il profilo semantico – dice Maurizio Bernardelli Curuz – non dobbiamo soltanto pensare al rango e al ruolo di questo giovane uomo, superiore a quello della moglie e della figlia. Il protaginista principale cammina risolutamente verso il mondo delle tenebre ed è come se moglie e figlia non tanto vogliano sorreggerlo, quanto si leghino saldamente a lui. Le loro anime accompagnano la cara presenza nel mondo dei morti e non se ne distaccano più”.

Un’opera senza precedenti

Tra confronto e rottura dei canoni tradizionali

La statua è stata ritrovata senza un preciso contesto funerario, forse abbandonata dopo un saccheggio. Tuttavia, l’analisi stilistica la colloca chiaramente nella V dinastia, accostandola alla statua in calcare di Irukaptah oggi al Brooklyn Museum. Similitudini nelle proporzioni, nella postura e nei dettagli di vestiario fanno pensare a una medesima scuola scultorea, attiva a Saqqara.

Eppure, ciò che la distingue è proprio l’elemento innovativo: mai prima d’ora si era visto un ibrido tra scultura a tutto tondo e rilievo all’interno di una singola rappresentazione familiare. Questo fa della statua un documento unico, capace di incrinare l’idea — consolidata negli studi — di un’arte dell’Antico Regno chiusa in rigide convenzioni.

Il significato simbolico

Tra affetti domestici e immortalità

La figlia che tiene un’oca non è soltanto una figura minuta e marginale: è il segno della continuità. Come osserva Hawass, la scena sostituisce ciò che solitamente era dipinto sulle pareti tombali: immagini della vita quotidiana, della sussistenza, della famiglia che si ricongiunge nell’aldilà.

Accanto alla statua è stata ritrovata anche una falsa porta con inciso il nome “Messi”, ulteriore tassello che lega il monumento al culto funerario, inteso come passaggio e come riunione dei legami familiari.

L’innovazione tecnica

La scoperta anticipa pratiche artistiche di secoli

Il bassorilievo applicato a una statua è, di fatto, un’anticipazione di soluzioni che diverranno frequenti soltanto in età tolemaica, più di duemila anni dopo.

La capacità dello scultore di sperimentare, di fondere due modalità espressive diverse, apre a una revisione della cronologia delle innovazioni artistiche egizie: ciò che si credeva appannaggio di epoche tarde, era già stato intuito e tentato nel cuore dell’Antico Regno.

Le famiglie egizie

Un microcosmo di relazioni sociali e simboliche

La famiglia, nell’Antico Egitto, era il nucleo attorno al quale si costruiva non solo la vita quotidiana, ma anche la memoria eterna. Le statue di gruppo avevano la funzione di fissare, nella pietra, i legami affettivi e i ruoli gerarchici, affinché potessero perpetuarsi nell’aldilà.

Il padre era rappresentato come garante della forza e della sopravvivenza, la madre come presenza di sostegno e di fertilità, i figli come eredi e custodi della continuità.

Tali raffigurazioni non si limitavano a un valore affettivo: erano strumenti politici e religiosi. Mostrare la famiglia significava mostrare stabilità, trasmettere l’idea che l’ordine sociale fosse riflesso e garantito nella discendenza. Le figlie, spesso raffigurate in gesti di affetto o nell’atto di offrire animali e doni, incarnavano il ruolo di mediatrici tra la sfera domestica e quella rituale.

Nell’opera di Gisr el-Mudir, questa dinamica trova un’espressione nuova: la figlia in rilievo, più che semplice comparsa, è parte integrante del racconto visivo, a dimostrazione che gli scultori della V dinastia erano consapevoli del potere comunicativo delle relazioni familiari scolpite nella pietra.