Scoperta una camicia da notte di un bambino di 1900 anni fa in una grotta che si apre a 15 metri in una parete di roccia

Negli ultimi decenni, numerosi frammenti di tessuti risalenti all’epoca romana sono stati scoperti in diversi siti archeologici in Israele – conservati grazie al clima secco della zona – ma questa camicia da notte si distingue per un motivo particolare: i “nodi” che la adornano. Il dottor Orit Shamir, esperto tessile dell’Autorità israeliana per l’antichità, spiega che questi nodi sono come piccoli ciondoli posti sul fondo dell’indumento. Sono stati creati legando parte del tessuto intorno a sostanze note per le loro qualità protettive, tra cui resina, sale, solfato di ferro, asfalto, henné, semi. La legatura è stata eseguita avvolgendo più volte un filo di lino attorno a tali materiali, conferendo così alla camicia da notte una straordinaria particolarità.

