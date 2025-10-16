Scoperta una città sepolta nella giungla del Messico da 1200 anni. Gli abitanti erano patiti del pallone. Al centro di essa sorgeva uno stadio. Cosa stanno trovando gli archeologi

Paso Temprano, la città dei giochi sacri riemersa dopo 1.200 anni

Nella Costa Chica del Guerrero, una delle regioni più aspre e meno esplorate del Messico, gli archeologi dell’Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) hanno portato alla luce le rovine di una città rimasta sepolta per oltre dodici secoli.



Battezzata Paso Temprano – ma i ruderi erano noti agli abitanti locali come Corral de Piedra o Ciudad Antigua – l’antica metropoli risalirebbe al periodo Epiclassico (650-950 d.C.), un’epoca di transizione e tensioni che segnò il declino delle grandi civiltà teotihuacane e il germogliare di nuovi poteri regionali.

La città sulle creste del tempo

Strutture integre e tecnica “paramento mixteco” tra monti e scogliere

L’insediamento, esteso su 1,2 chilometri di crinali montuosi e scogliere, rivela una pianificazione complessa e sorprendentemente integra. Le sue mura e le sue terrazze seguono la topografia naturale del terreno, creando una scenografia architettonica che si direbbe concepita più per la difesa che per la vita quotidiana.

Gli antichi costruttori adottarono il cosiddetto “paramento mixteco”, una tecnica che prevede il collocamento verticale di grandi blocchi di pietra alternati a sottili lastre. Questo sistema, che garantiva solidità e resistenza ai terremoti, accomuna Paso Temprano ai vicini siti di Tehuacalco e delle valli interne del Guerrero, dove la cultura mixteca lasciò tracce di straordinaria eleganza e potenza simbolica.

A guidare la missione è Miguel Pérez Negrete, ricercatore dell’INAH Guerrero, insieme al collega Cuauhtémoc Reyes Álvarez. Il loro obiettivo non è solo documentare le strutture, ma comprendere la logica culturale di una società che, fino a oggi, era rimasta ai margini della grande narrazione mesoamericana.

«Questa scoperta – osserva Pérez Negrete – potrebbe ridefinire la nostra conoscenza delle culture locali dell’Epiclassico e del primo Postclassico, un periodo ancora avvolto nel mistero in questa regione».

La città fortificata e la gerarchia del potere

Dal Pueblo Viejo ai palazzi cerimoniali: un insediamento stratificato

La disposizione urbana rivela una società fortemente stratificata: le abitazioni comuni occupano le zone più basse, mentre i palazzi civico-religiosi e le aree cerimoniali sorgono sulle alture, protette da una cinta muraria che conferiva al complesso un’impronta di potere e sacralità.

L’ascesa verso la sommità è un percorso iniziatico: si attraversano quartieri residenziali ormai ridotti a fondamenta – il Pueblo Viejo – fino a giungere alla zona d’élite, dove corridoi angusti e passaggi sorvegliati restringono l’accesso. È qui che si concentrava il cuore politico e religioso di Paso Temprano, come in una cittadella precolombiana concepita per il controllo e la difesa.

Il campo della palla: l’asse del mondo

Rituale, cosmologia e sport sacro nella Mesoamerica preispanica

Il csampo da gioco che segna l’asse della città @ Cinah Guerrero

Al centro del complesso, come simbolo e struttura portante dell’intero disegno urbano, si trova un campo per il gioco della palla, lungo 49 metri e largo 8, modellato secondo la tipica forma a “I” che caratterizza i campi mesoamericani.

I promontori naturali che delimitano le estremità del terreno di gioco furono ingegnosamente integrati nella struttura, creando una fusione perfetta tra natura e architettura.

Questo spazio non era un’arena sportiva nel senso moderno del termine, ma un luogo rituale, un microcosmo sacro in cui il movimento della palla rappresentava il dramma cosmico del Sole e la lotta tra la vita e la morte.

Nelle antiche società della Mesoamerica – dai Maya agli Zapotechi, fino ai Mixtechi del Guerrero – il juego de pelota era il più sacro dei giochi: una cerimonia in cui l’ordine cosmico veniva simbolicamente ristabilito. Gli atleti, spesso membri dell’élite, incarnavano forze divine, e il campo stesso era il teatro del destino.

La base del muro che cingeva il campo da gioco della palla @ Cinah Guerrero

Un patrimonio collettivo da salvare

Iniziative culturali, comunità locali e strategie di conservazione

Il progetto di scavo si inserisce nel quadro del Piano Giustizia e Sviluppo della Nazione Amuzga, una iniziativa che mira a valorizzare il patrimonio delle comunità indigene del Guerrero. Fondamentale è stato il contributo delle autorità locali, come Noé Salazar Maceda, commissario municipale di El Carmen, e di figure come Cecilio Antonio Nieves, direttore del Museo della Comunità di Xochistlahuaca, custodi di una memoria che precede la scrittura.

Le indagini indicano che, negli ultimi secoli dell’era preispanica, il territorio era abitato da popolazioni Amuzgas e Mixteche, ma resta da chiarire se furono loro o predecessori sconosciuti a edificare Paso Temprano. Di certo, la posizione difensiva della città – arroccata su costoni impervi e protetta da mura – testimonia un periodo di conflitti regionali e di crisi dei grandi centri mesoamericani.

Un’immagine sospesa nel tempo

Le rovine di Paso Temprano come testimonianza viva del passato

Passeggiando oggi tra le rovine, racconta Pérez Negrete, «si ha l’impressione che il tempo si sia fermato». Le mura, i corridoi e le terrazze appaiono straordinariamente nitidi, come se la città fosse stata abbandonata appena ieri.

La sfida, ora, non è solo interpretativa ma conservativa: proteggere questa fragile eredità di pietra da erosione, saccheggio e incuria. Paso Temprano è un frammento di storia sopravvissuto al silenzio dei secoli, un tassello mancante nel mosaico delle civiltà precolombiane della Mesoamerica.

Se l’antica palla rituale simboleggiava il moto del sole, oggi è la luce della conoscenza archeologica a farla rimbalzare ancora una volta tra le colline del Guerrero, riportando alla vita la voce muta di un popolo dimenticato.

Fonti:

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ottobre 2025.