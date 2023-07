Scoperte a Ostia. Misterioso vano absidato romano, con rocce, colonne e tracce di conchiglie viene alla luce durante gli scavi. Cos’era?

· “Lo scavo in Area A – la domus tardoantica – ha restituito fin dalle prime battute di questa campagna un vano absidato lungo e stretto, che si è rivelato essere un vano scala nel quale è ricavata una nicchia. – testimoniano gli archeologi del Parco di Ostia antica – La nicchia è inquadrata da due piccole colonnine sui lati, mentre la parete di fondo era decorata con conchiglie incastonate in un intonaco azzurro. Piccolo ninfeo? Larario? Purtroppo per motivi strutturali non si può approfondire oltre l’indagine. Lo scavo si è svolto in particolare in due settori adiacenti, all’interno e all’esterno di un ambiente absidato caratterizzato da una nicchietta decorata con colonnine e una scala della quale si conservano ancora molto bene i gradini”.

