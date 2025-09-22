Scoperte le basi della schizofrenia e del disturbo bipolare. Ora sarà più facile mirare con più efficacia attraverso le terapie. Lo studio sui microcervelli grandi come piselli

Mini-cervelli coltivati in vitro svelano le anomalie elettriche tipiche dei due disturbi psichiatrici

Organoidi cerebrali coltivati in laboratorio, grandi quanto un pisello, hanno rivelato i segni distintivi con cui i neuroni funzionano in modo anomalo nei pazienti affetti da schizofrenia e disturbo bipolare. Due patologie che colpiscono milioni di persone nel mondo e che rimangono tra le più difficili da diagnosticare, per l’assenza di marcatori biologici certi.

Secondo i ricercatori della Johns Hopkins University, la scoperta apre prospettive concrete: in futuro, gli organoidi cerebrali potrebbero permettere diagnosi più rapide e terapie personalizzate, riducendo l’errore umano e i lunghi mesi di sperimentazione farmacologica cui oggi sono sottoposti i pazienti. I risultati dello studio sono stati pubblicati su APL Bioengineering.

Cosa sono gli organoidi

Laboratori in miniatura che imitano i tessuti umani

Gli organoidi sono piccole strutture tridimensionali coltivate in vitro, capaci di riprodurre in forma semplificata la complessità di un organo reale. Nel caso specifico, i ricercatori hanno trasformato cellule del sangue e della pelle di pazienti schizofrenici, bipolari e soggetti sani in cellule staminali, che a loro volta hanno dato origine a tessuti nervosi.

Il risultato sono mini-cervelli del diametro di circa tre millimetri, contenenti diversi tipi di cellule neuronali tipiche della corteccia prefrontale, oltre alla mielina, la guaina che riveste i nervi e ne migliora la trasmissione dei segnali. Questi organoidi sono stati collegati a microchip dotati di griglie di elettrodi, così da registrare i segnali elettrici dei neuroni, in un processo paragonabile a un minuscolo elettroencefalogramma.

“La schizofrenia e il disturbo bipolare sono molto difficili da diagnosticare perché nessuna parte specifica del cervello si disattiva. Non si disattivano enzimi specifici come nel Parkinson, un’altra malattia neurologica che i medici possono diagnosticare e trattare in base ai livelli di dopamina, anche se non esiste ancora una cura adeguata”, ha spiegato Annie Kathuria, ingegnere biomedico della Johns Hopkins University che ha guidato la ricerca. “La nostra speranza è che in futuro non solo potremo confermare che un paziente è schizofrenico o bipolare tramite organoidi cerebrali, ma che potremo anche iniziare a testare farmaci sugli organoidi per scoprire quali concentrazioni di farmaci potrebbero aiutarlo a raggiungere uno stato di salute”.

La schizofrenia

Un disturbo della percezione che spezza il filo con la realtà

La schizofrenia è un disturbo psichiatrico grave e cronico che colpisce circa l’1% della popolazione mondiale. Si manifesta con sintomi come deliri, allucinazioni, pensiero disorganizzato, difficoltà cognitive e compromissione delle relazioni sociali.

Le cause non sono ancora del tutto comprese: si ipotizza l’interazione di fattori genetici, biologici e ambientali. Attualmente non esistono biomarcatori oggettivi: la diagnosi si basa unicamente sull’osservazione clinica. Per questo la scoperta delle “firme elettriche” nei mini-cervelli rappresenta un passo verso una psichiatria più scientifica.

Fra i personaggi noti che hanno convissuto con la schizofrenia troviamo:

John Nash , matematico e premio Nobel, reso celebre dal film A Beautiful Mind

, matematico e premio Nobel, reso celebre dal film A Beautiful Mind Eduard Einstein , figlio di Albert Einstein

, figlio di Albert Einstein Syd Barrett , musicista e fondatore dei Pink Floyd

, musicista e fondatore dei Pink Floyd Vaslav Nijinsky , celebre ballerino e coreografo russo

, celebre ballerino e coreografo russo Mary Todd Lincoln, moglie del presidente statunitense Abraham Lincoln

Il disturbo bipolare

Un’alternanza di poli emotivi che modella creatività e fragilità

Il disturbo bipolare è caratterizzato da oscillazioni estreme dell’umore, che alternano fasi di euforia e iperattività (mania o ipomania) a periodi di profonda depressione. Si stima che colpisca il 2-3% della popolazione, con un esordio spesso precoce.

La diagnosi, come per la schizofrenia, si basa soltanto su criteri clinici. Anche la terapia è frutto di tentativi, per trovare la molecola e il dosaggio più efficaci: un processo che può richiedere mesi. Gli organoidi cerebrali, con le loro firme elettriche, potrebbero ridurre questa incertezza, offrendo ai pazienti una cura mirata già nelle prime fasi.

Tra i personaggi celebri affetti da disturbo bipolare sono stati ricordati:

Virginia Woolf , scrittrice e saggista

, scrittrice e saggista Vincent van Gogh , pittore olandese

, pittore olandese Ernest Hemingway , romanziere e premio Nobel

, romanziere e premio Nobel Carrie Fisher , attrice e autrice

, attrice e autrice Kurt Cobain, leader dei Nirvana

Verso nuove terapie personalizzate

Un laboratorio vivente per testare i farmaci psichiatrici

Il campione della ricerca è ancora ridotto – soltanto 12 pazienti – ma i risultati hanno già dimostrato un potenziale applicativo. I mini-cervelli hanno permesso di distinguere con un’accuratezza fino al 92% se i donatori delle cellule fossero sani, schizofrenici o bipolari.

Il passo successivo è utilizzare gli organoidi come banchi di prova per i farmaci. “È così che la maggior parte dei medici somministra questi farmaci ai pazienti, con un metodo basato su tentativi ed errori che può richiedere sei o sette mesi per trovare il farmaco giusto”, ha spiegato Kathuria. “La clozapina è il farmaco più comunemente prescritto per la schizofrenia, ma circa il 40% dei pazienti è resistente. Con i nostri organoidi, forse non dovremo più fare questo periodo di tentativi ed errori. Forse potremo somministrare loro il farmaco giusto prima di allora”.

Fonte dello studio: APL Bioingegneria

DOI: 10.1063/5.0250559

Data di pubblicazione: 22 settembre 2025