Scoperte strutture portuali romane e merci disperse di quasi 1700 anni fa nella Mosa olandese. Scendiamo tra i nuovi reperti della romanità

Scavi subacquei riportano alla luce edifici di quasi duemila anni fa a Cuijk, l’antica Ceuclum

La scoperta nella corrente

Un porto romano riemerge dalle acque della Mosa

Nella città olandese di Cuijk, oggi tranquillo centro della provincia del Brabante Settentrionale, il fiume Mosa custodiva da secoli un segreto. Dal 19 settembre un’équipe internazionale di archeologi e subacquei ha avviato uno dei progetti più ambiziosi d’Europa: il recupero di una banchina portuale romana del IV secolo. Le operazioni non si svolgono lontano dagli sguardi, in silenzio tecnico e accademico, ma in diretta streaming, accessibili a chiunque, con la possibilità di osservare in tempo reale i reperti riaffiorare dal letto fluviale.

A sinistra: resti dellle fondazioni di un molo romano sul fiume Mosa

La geografia della frontiera

Cuijk, crocevia fluviale e militare

Cuijk sorge lungo la Mosa, arteria d’acqua che dall’odierno territorio francese scorre verso nord fino al Mare del Nord, toccando Belgio e Paesi Bassi. In epoca romana, questo corso fluviale era parte integrante del limes renano, il sistema difensivo che segnava il confine settentrionale dell’impero.

La città era allora nota come Ceuclum, piccolo ma strategico insediamento connesso alla via militare che correva lungo il Reno e la Mosa. Qui i Romani avevano costruito un forte tardoantico, destinato a sorvegliare non solo i movimenti delle popolazioni germaniche oltre il confine, ma anche i traffici commerciali che alimentavano la vita economica delle province settentrionali.

Le strutture riemerse

Un molo di legno lungo 40 metri

Gli scavi si estendono su un’area di circa 7×40 metri. Dal fondo del fiume sono emersi pali lignei ben conservati: resti di una banchina che, 1600 anni fa, accoglieva imbarcazioni cariche di approvvigionamenti.

Accanto alle strutture, i sedimenti hanno restituito un repertorio prezioso: ceramiche, vetri, utensili metallici, oggetti in pelle, pietre d’importazione. Questi materiali delineano un paesaggio di scambi vivacissimi, in cui le necessità militari si intrecciavano con la vita quotidiana delle comunità civili.

La loro conservazione è stata possibile grazie all’ambiente anossico creato dal fiume: la mancanza di ossigeno, unita alla copertura dei sedimenti impregnati d’acqua, ha preservato i materiali organici, offrendo un rarissimo punto di vista sulla quotidianità del tardo impero.

Infrastrutture rare

Il porto come macchina logistica del limes

Le fortezze romane nei Paesi Bassi sono numerose e ben documentate, ma i resti di porti fluviali sono quasi inesistenti. Roma fondava parte della sua forza proprio sulla capacità logistica: trasportare grano, olio, vino, armi e materiali da costruzione lungo i fiumi significava mantenere in vita i presidi, rifornire le guarnigioni e garantire stabilità economica.

Cuijk diventa dunque un tassello essenziale per comprendere la gestione delle vie d’acqua nell’estremo Nord dell’impero. Qui si incrociavano strategie militari, commercio e vita civile, mostrando come l’elemento fluviale fosse parte integrante del sistema difensivo.

Dal rischio all’operazione di salvataggio

L’erosione che minacciava il porto

Per anni l’Agenzia olandese per il patrimonio culturale aveva scelto di conservare i resti in situ, protetti dai sedimenti. Tuttavia, l’intensificarsi del traffico fluviale e l’azione delle eliche hanno compromesso questa protezione naturale.

Dal 2006 l’erosione avanzava inesorabile, costringendo gli enti preposti a optare per una campagna di recupero integrale. Questa scelta, divenuta ufficiale nel giugno 2025, segna un cambio di paradigma nella tutela del patrimonio sottomarino in ambito fluviale: non più affidarsi unicamente al deposito naturale, ma intervenire con operazioni di salvataggio prima che sia troppo tardi.

Archeologia subacquea d’avanguardia

Tecniche di precisione e citizen science

L’intervento mostra la perizia raggiunta dall’archeologia subacquea. Dopo i rilievi geofisici, i subacquei hanno rimosso con cautela i sedimenti, utilizzando aspiratori d’acqua capaci di liberare i pali senza danneggiarli. Ogni pezzo ligneo è stato catalogato, misurato, sollevato e inviato a laboratori di restauro.

Il progetto vede la collaborazione di Vestigia, Baars-CIPRO, MSDS Marine e del collettivo Mergor di Mosam, composto da subacquei sportivi che da anni sorvegliavano l’area. Una parte fondamentale è giocata dai volontari, che affiancano gli specialisti in un raro esempio di citizen science applicata al patrimonio archeologico.

La storia trasmessa in diretta

Un porto romano visibile a chiunque

La scelta di documentare lo scavo con videodiari e streaming su romeinenonderwater.nl rappresenta un’innovazione radicale. Non solo gli archeologi possono aggiornarsi in tempo reale, ma anche studenti, curiosi e appassionati possono assistere a un cantiere archeologico che si svolge sotto il livello dell’acqua.

In questo senso, Cuijk non è solo uno scavo, ma un evento culturale partecipato, in cui la scienza diventa spettacolo educativo e la memoria storica acquista una dimensione collettiva.

Ceuclum, avamposto della romanità

Il ruolo della città lungo la Mosa

Nel IV secolo d.C. Ceuclum non era una metropoli, ma il suo ruolo era cruciale. Situata a sud dell’odierna Nijmegen, nei pressi del Reno inferiore, controllava un nodo stradale e fluviale che collegava la Gallia Belgica alle province settentrionali.

Il forte romano di Ceuclum, documentato da scavi precedenti, si inseriva nella catena di castra e torri di guardia che vigilavano la frontiera. Il porto oggi ritrovato era il polmone che permetteva a quella guarnigione di vivere: attraverso la Mosa arrivavano rifornimenti dall’interno dell’impero e merci da terre lontane.

Un porto che rinasce

Dal fondale alla memoria collettiva

Il progetto, che continuerà fino a ottobre, si propone non solo di recuperare strutture e reperti, ma di restituire alla comunità una parte dimenticata della propria identità.

Per Cuijk, la moderna erede di Ceuclum, significa ritrovare le radici romane nel cuore stesso del fiume che la attraversa. Tavola dopo tavola, reperto dopo reperto, il porto romano riaffiora, trasformandosi da rovina sommersa a testimonianza viva.

Fonti: Agenzia per il patrimonio culturale dei Paesi Bassi (RCE); Consorzio Vestigia, Baars-CIPRO, MSDS Marine.