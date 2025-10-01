Scoperti cammelli incisi nella pietra 12mila fa. Erano visibili da lontano. E avevano una funzione. A cosa servivano?

Nel cuore dell’Arabia settentrionale, lungo il margine meridionale del deserto del Nefud, emerge un paesaggio che parla di millenni. Qui, incisioni rupestri risalenti a 12.000 anni – oggetto di una recente scoperta – fa offrono una testimonianza straordinaria della vita umana nel periodo immediatamente successivo all’Ultimo Massimo Glaciale, quando le condizioni iper-aride iniziarono a lasciare spazio a rare fonti d’acqua stagionali. Più che semplici opere d’arte, questi pannelli monumentali di cammelli, stambecchi, equidi e gazzelle costituivano un sistema di “segnaletica stradale”, guidando viaggiatori e carovane verso le preziose riserve idriche del deserto.

Pannelli imponenti, figure monumentali

Un’eredità visiva che sfida il tempo

Il Green Arabia Project, coordinato dalla Heritage Commission e dal Ministero della Cultura saudita, con la partecipazione di studiosi del Max Planck Institute of Geoanthropology, KAUST, University College London e Griffith University, ha documentato oltre 60 pannelli in tre aree inesplorate: Jebel Arnaan, Jebel Mleiha e Jebel Misma. Le 176 incisioni scoperte comprendono 130 figure a grandezza naturale, alcune lunghe fino a 3 metri e alte oltre 2 metri.

Queste opere non erano nascoste: le rocce scelte erano visibili da lontano, alcune pareti raggiungono i 39 metri di altezza. La loro realizzazione richiedeva uno sforzo notevole, arrampicandosi su sporgenze instabili, a testimonianza dell’importanza comunicativa e simbolica delle immagini.

Arte e territorio

Segnali di presenza e identità culturale

Secondo la dott.ssa Maria Guagnin del Max Planck Institute, “queste grandi incisioni non sono solo arte rupestre: probabilmente erano dichiarazioni di presenza, accesso e identità culturale”. La dott.ssa Ceri Shipton dell’University College di Londra aggiunge che “l’arte rupestre indica le fonti d’acqua e le rotte di spostamento, simboleggiando probabilmente i diritti territoriali e la memoria intergenerazionale”.

La collina e la posizione dei pannelli di incisioni rupestri

Il lavoro di questi pionieri dimostra come la creatività e la praticità si intrecciassero nel deserto: i cammelli scolpiti servivano a orientare i viaggiatori verso le fonti idriche stagionali, vere oasi di sopravvivenza in un ambiente ostile.

Connessioni culturali e commerci preistorici

Tra Arabia, Levante e Neolitico preceramico

Accanto alle incisioni, reperti come punte di pietra in stile levantino (El Khiam e Helwan), pigmenti verdi e perle di dentalio suggeriscono contatti culturali con le popolazioni del Neolitico preceramico del Levante. Tuttavia, la scala, la collocazione e il contenuto iconografico delle incisioni arabe rendono unica l’espressione simbolica della regione. La loro monumentalità non ha precedenti, e suggerisce l’esistenza di una identità culturale autonoma, strettamente legata alle sfide dell’ambiente desertico.

Innovazione e resilienza umana

L’arte come specchio della sopravvivenza

Il progetto interdisciplinare ha colmato una lacuna critica nella documentazione archeologica dell’Arabia settentrionale tra l’ultimo massimo glaciale e l’Olocene, mettendo in luce la resilienza e l’innovazione delle prime comunità del deserto. Michael Petraglia, responsabile del Green Arabia Project, sottolinea come queste scoperte rivelino una sorprendente capacità di prosperare in un ambiente estremo.

L’impegno fisico necessario per incidere le rocce, la scelta di posizioni visivamente dominanti e la coerenza dei motivi iconografici testimoniano una sofisticata comprensione dello spazio, del territorio e della memoria collettiva: l’arte rupestre diventa così un ponte tra generazioni, tra uomo e ambiente, tra simbolo e sopravvivenza.

Fonte e riferimento scientifico

Maria Guagnin et al., Monumental rock art illustrates human adaptation in the Arabian desert during the Pleistocene-Holocene transition, Nature Communications, 2025.

DOI: 10.1038/s41467-025-63417-y