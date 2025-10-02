Scoperto ora in un pozzetto un raro tesoro di monete del XV secolo. Il “dollaro del Medioevo” riaffiora dopo sei secoli. La vicenda, la storia

Nel cuore di Smolensk, lungo i cantieri di via Sobolev, un ritrovamento inatteso ha catapultato gli archeologi e gli storici nell’Europa orientale dei primi anni del XV secolo: un tesoro di 48 monete d’argento, sepolto più di 600 anni fa, testimonia la vivace rete economica e politica che legava Boemia, Lituania e Crimea. L’annuncio è stato dato dall’Istituto di Archeologia dell’Accademia Russa delle Scienze (IA RAS) su VKontakte, accompagnato da immagini delle monete e dei reperti. Si tratta del secondo tesoro medievale lituano rinvenuto in città, ma la sua composizione e varietà lo rendono unico per studio e interpretazione.

Il ritrovamento a Smolensk

Monete sepolte in un pozzo, memoria di un periodo turbolento

Le monete sono emerse all’interno di un pozzo tecnologico, durante scavi per una nuova conduttura idrica. Secondo la spedizione dell’IA RAS, il tesoro sarebbe stato intenzionalmente nascosto attorno al 1420, quando Smolensk si trovava al crocevia di potenze rivali: il Granducato di Lituania, il Granducato di Mosca e l’Orda d’Oro. La scelta di occultare la ricchezza in un piccolo contenitore, probabilmente di terracotta, riflette la diffusa pratica di proteggere i beni durante l’instabilità politica.

La scoperta rivela non solo la quantità, ma soprattutto la varietà delle monete, elemento chiave per comprendere le reti commerciali dell’epoca. L’insieme include il groschen di Praga, il denario lituano e un dang di Crimea: tre tradizioni monetarie che raccontano di scambi e alleanze transregionali.

Groschen: il dollaro del Medioevo

Una moneta internazionale, dalla Boemia al Baltico

Il groschen di Praga era coniato con argento quasi puro proveniente dalle miniere di Kutná Hora, uno dei giacimenti più ricchi d’Europa. Ogni moneta pesava circa 3,5 grammi e la sua affidabilità permise al groschen di diventare una valuta internazionale, accettata dal Mar Baltico ai Balcani. Gli storici lo descrivono spesso come il “dollaro del Medioevo”: la sua circolazione facilitava il commercio regionale e le transazioni lungo le rotte che collegavano Smolensk ai porti baltici, a Novgorod e al Mar Nero, integrando la città nel circuito monetario centrale dell’Europa orientale.

Denario lituano e Colonna di Gediminas

Simbolo di potere e legittimità cristiana

Accanto al groschen, il tesoro custodiva un denario del Granducato di Lituania con l’emblema delle Colonne di Gediminas, primo simbolo dinastico della Lituania. Sul rovescio, una lancia sormontata da una croce sottolinea l’autorità di Vitoldo il Grande (1392-1430) e la legittimazione cristiana del suo regno. Pur essendo una moneta di piccolo taglio, inferiore al grammo, la sua presenza a Smolensk testimonia l’integrazione della città nella sfera economica e politica lituana e l’ampiezza dell’influenza di Vitoldo.

Crimea: il pericolo di Beg-Sufi

Il dang e la rete commerciale del Mar Nero

Il reperto più sorprendente è forse il dang di Crimea, coniato intorno al 1420 durante il breve regno del Khan Beg-Sufi, che governava l’ulus di Crimea nell’Orda d’Oro. I dang erano monete frazionarie, utilizzate nelle rotte commerciali della steppa e del Mar Nero. La loro presenza a Smolensk indica contatti mercantili attivi tra Lituania e porti crimeani come Kaffa (oggi Feodosia), cruciali per l’esportazione di grano, pellicce e cera, e testimonia la profondità delle interconnessioni economiche dell’Europa orientale medievale.

Perché il tesoro era nascosto

Protezione della ricchezza in anni di instabilità

Gli archeologi ipotizzano che il tesoro sia stato sepolto in un periodo di turbolenza politica, quando Smolensk oscillava tra l’influenza lituana e quella moscovita. La pratica di nascondere denaro in contenitori di uso comune era diffusa: la speranza era di recuperarlo una volta ristabilita la sicurezza. In questo caso, il proprietario non fece mai ritorno, lasciando al futuro il compito di rivelare queste tracce storiche.

Significato storico

Smolensk come crocevia di influenze e scambi

Il nuovo tesoro è modesto rispetto al primo rinvenuto nel 1988, ma la sua ricchezza non è solo numerica: rappresenta la diversità delle entità politiche coinvolte, dalla Boemia alla Lituania fino al Khanato di Crimea. Queste monete forniscono chiavi di lettura preziose sul ruolo di Smolensk come centro di scambi transregionali, sulle dinamiche economiche e sulle sovrapposizioni di influenza politica nel XV secolo.

Come ha osservato il team dell’IA RAS: “Reperti come questi ci ricordano quanto fosse profondamente interconnessa l’Europa orientale medievale. Le monete, anche piccole, possono raccontarci intere storie di politica, economia e cultura.”