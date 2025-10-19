Scoperto sotto uno splendido e antico mulino una serie di mosaici tardoantichi con iscrizione. Un luogo di acque e di edifici. Tutto su una villa romana?

Un edificio di rango civile, risalente a 1.500 anni fa, emerge nella valle del torrente. Il ritrovamento collega l’attuale Mardin alla lunga storia romana e bizantina della Mesopotamia turca

Una scoperta fortuita nella valle del Cag Cag

Dalla pulizia di un mulino a un cantiere di archeologia preventiva

È cominciato tutto come un semplice intervento di bonifica in un vecchio mulino ad acqua, silenzioso testimone delle fatiche contadine lungo la valle del torrente Cag Cag, tra Midyat e Nusaybin, nella provincia di Mardin. Durante i lavori, gli operai hanno notato frammenti di tessere colorate, disposte in modo regolare. L’intuizione è stata immediata: non si trattava di decorazioni moderne. Avvertito il Museo di Mardin, il sito è stato posto sotto tutela e trasformato in un cantiere di scavo di salvataggio, una corsa contro il tempo per documentare e proteggere le strutture sepolte.

Sotto il mulino, ormai in disuso, è emerso un pavimento a mosaico di circa 40 metri quadrati, databile al V secolo d.C., periodo di transizione tra l’Impero romano d’Oriente e la fase bizantina iniziale.

L’iscrizione che rivela un nome e un rango

“Tittos Domestikos”, un funzionario nel cuore della Mesopotamia romana

A coordinare lo scavo è Idris Akgul, direttore del Museo di Mardin, che ha subito compreso la portata del rinvenimento. Il mosaico presenta un’iscrizione in greco che recita “Tittos Domestikos”.

“Tittos” — spiega l’archeologo — era probabilmente il nome dell’uomo che commissionò l’opera o che amministrava la proprietà, mentre “Domestikos” non va inteso come un semplice appellativo domestico, ma come un titolo ufficiale, documentato nelle fonti bizantine come rango di comando sia nella burocrazia civile sia nell’esercito.

Il pavimento, dunque, non apparteneva a un edificio qualunque: con ogni probabilità si trattava di una residenza di prestigio, forse un ufficio amministrativo o una villa urbana di un funzionario imperiale, situata in una posizione strategica tra le vie che univano Edessa (Şanlıurfa) e Nisibis (Nusaybin), due centri chiave della frontiera romana in Mesopotamia.

Il termine Domesticus compare nell’antica Roma come cognomen, derivato da domus, spesso associato a individui legati alla casa imperiale o a ruoli amministrativi di prestigio. In epigrafi romane sporadiche, indica persone che, attraverso la famiglia o la funzione, erano collegate al potere centrale, a volte anche ai domestici, la guardia personale dell’imperatore. Con il passaggio al tardo Impero e all’epoca bizantina, la forma greca Domestikos (δομέστικος) si cristallizza in un titolo ufficiale, sia militare sia civile: il Domestikos ton scholon, per esempio, comanda le truppe d’élite, mentre altri domestici esercitano funzioni di amministrazione o controllo nella burocrazia e nelle chiese. Così, ciò che in Roma era cognome o indicazione di appartenenza a una casa prestigiosa, in Oriente diventa un titolo codificato e riconosciuto, testimoniando la continuità e al tempo stesso la trasformazione delle pratiche amministrative e onomastiche tra l’antico mondo romano e l’Impero bizantino.

Geometrie di luce e pietra

L’armonia matematica dei motivi tardoantichi

Il mosaico, realizzato con piccole tessere in pietra calcarea, marmo e pasta vitrea, si articola in pannelli geometrici di straordinaria precisione: quadrati, cerchi, onde, intrecci a nodo e motivi a infinito, incorniciati da medaglioni ritmici che evocano la ciclicità del tempo e la continuità della vita.

La composizione risponde al gusto tardoantico per l’ordine matematico e per i simbolismi neoplatonici, che identificavano nelle figure perfette — il cerchio, il quadrato, il nodo — le emanazioni del divino nel mondo materiale.

Il piano pavimentale prosegue sotto le pareti del mulino e in direzione dei terreni adiacenti, suggerendo che l’edificio originario fosse più ampio: forse un complesso residenziale o amministrativo con sale di rappresentanza ornate da mosaici policromi.

Midyat: la città di pietra, crocevia di imperi

Dal dominio romano alla continuità bizantina

La zona di Midyat, oggi celebre per i suoi monasteri siriaci e per l’architettura in pietra dorata, è da secoli crocevia di culture. In età romana, la regione apparteneva alla provincia di Mesopotamia, istituita da Settimio Severo nel 198 d.C. dopo le campagne contro i Parti. Divenne un territorio di frontiera, punteggiato da forti, guarnigioni e centri amministrativi che controllavano le vie carovaniere dirette verso la Persia e l’Arabia.

Durante il periodo bizantino, Mardin e Midyat continuarono a essere basi di difesa e di fede: chiese e monasteri siriaci si insediarono accanto a strutture militari, creando un paesaggio dove il potere imperiale e quello religioso si intrecciavano. La presenza di un “Domestikos” in quest’area testimonia proprio questa continuità amministrativa tra la tarda romanità e il mondo bizantino nascente, quando i confini dell’impero erano ancora vivi di scambi e tensioni.

Conservare per comprendere

Dalla scoperta alla valorizzazione pubblica

Dopo il primo intervento di scavo, il mosaico è stato sottoposto a pulizia, consolidamento e copertura temporanea in attesa di una campagna di restauro più ampia. I proprietari del terreno, che hanno agito con senso civico interrompendo i lavori del mulino, hanno espresso la volontà di aprire l’area ai visitatori sotto la supervisione del Ministero della Cultura e del Turismo.

“Prima di pensare alla fruizione – spiega Akgul – dobbiamo garantire la stabilità e la protezione dell’opera. Solo dopo, il mosaico potrà tornare a raccontare la storia del suo tempo, qui dove è stato deposto quindici secoli fa.”

L’obiettivo è chiaro: conservare in situ il pavimento, in modo che il mulino e il mosaico convivano, testimoniando l’incontro di due civiltà del lavoro — quella agricola medievale e quella amministrativa tardoantica — sulle stesse pietre della valle del Cag Cag.

Fonti:

Museo di Mardin, Direzione Generale dei Beni Culturali e dei Musei della Turchia

Agenzia Anadolu