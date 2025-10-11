Scoperto un antico tumulo a forma di scorpione lungo 62 metri, in Messico. Il significato? Magico. Ma quale? Rispondono gli esperti

Nella Valle di Tehuacán, in Messico, è stato scoperto un tumulo straordinario: una struttura in terra lunga circa 62,5 metri, modellata con precisione nella forma di uno scorpione. Risale a un periodo compreso tra il 600 e il 1100 d.C. Questo ritrovamento offre nuove prospettive sulla connessione tra astronomia, agricoltura e ritualità nelle antiche civiltà mesoamericane.

La forma dello scorpione e il suo significato simbolico

Un simbolo raro nella Mesoamerica antica

Il tumulo presenta una chiara effigie di uno scorpione, con corpo, chele e una coda ricurva terminante in un “pungiglione” rialzato. Questa forma è particolarmente significativa, poiché lo scorpione era associato alla divinità Tlāhuizcalpantēcuhtli, identificata con Venere, la stella del mattino, simbolo di fertilità e pioggia. La presenza di tali simboli indica una forte componente rituale legata alla divinità.

Antiche offerte alla divinità trovate presso il tumulo Crediti: J. Neely et al., Ancient Mesoamerica (2025)

CC BY 4.0

Allineamenti solstiziali e osservazioni agricole

Il cielo come calendario per la semina

Il tumulo a forma di scorpione @ Crediti: J. Neely et al., Ancient Mesoamerica (2025); CC BY 4.0

L’orientamento del tumulo è stato studiato per determinare se potesse fungere da osservatorio astronomico. Le ricerche indicano che l’orientamento est-nordest del tumulo permetteva di osservare l’alba del solstizio d’estate dal “pungiglione” dell’artiglio sinistro, mentre durante il solstizio d’inverno il tramonto si allineava con la coda. Questi allineamenti suggeriscono che il tumulo fosse utilizzato per segnare eventi astronomici significativi legati ai cicli agricoli. Non possiamo immaginare che importanza avesse sapere con certezza, senza basarsi su temperature o piogge, la stagione in cui si viveva, quanti giorni di caldo ci sarebbero stati o di freddo. E di conseguenza quando piantare i semi ecc.

Un complesso civico e agricolo

Connessioni regionali e rete di canali

Il tumulo faceva parte di un complesso più ampio di circa 9 ettari, comprendente altri dodici tumuli e una rete di canali di irrigazione. Questa organizzazione suggerisce un’economia agricola avanzata e una pianificazione territoriale sofisticata. La ceramica rinvenuta indica contatti con Cacaxtla, un centro regionale noto per le sue raffigurazioni murali di scorpioni e Venere, suggerendo tradizioni religiose o politiche condivise nel Messico centrale durante il periodo Epiclassico.

Astronomia rurale e partecipazione collettiva

La comunità osserva il cielo

A differenza dei grandi templi urbani, il Tumulo dello Scorpione rappresenta la conoscenza celeste praticata da contadini in territori direttamente legati alla coltivazione. Gli allineamenti solstiziali evidenziano un approccio egualitario all’astronomia, integrato nella vita quotidiana e nella ritualità locale.

Approfondimenti e riferimenti

