Scoperto un dolmen di 5.000 anni fa. E’ lungo 13 metri. Nella camera, oggetti che cantano la grandezza di uomo senza nome

lungo 13 metri, un monumento preistorico tra i più completi

Un colosso di pietra, costruito dalle comunità neolitiche oltre cinquemila anni fa, è riemerso dal sottosuolo spagnolo. Si tratta di un dolmen lungo tredici metri, scoperto nella necropoli di La Lentejuela, a Teba, vicino a Malaga. Il monumento, in uno stato di conservazione eccezionale, promette di offrire una finestra straordinaria sulle pratiche funerarie della Penisola Iberica meridionale nel III millennio a.C. e sulla complessità della società che lo eresse.

Cos’è un dolmen

Le tombe di pietra che raccontano l’aldilà

Il termine dolmen deriva dal bretone taol maen, “tavola di pietra”. Questi monumenti megalitici sono costituiti da ortostati, grandi lastre di pietra verticali che delimitano una camera sepolcrale, e da coperture orizzontali, spesso grandi lastre piatte di pietra. In origine, molti dolmen erano ricoperti da tumuli di terra e pietre, rendendoli simili a piccole colline artificiali.

Oltre alla funzione funeraria, i dolmen avevano significato simbolico e sociale: erano centri di memoria, luoghi di culto e segni di prestigio territoriale. Contenevano sepolture collettive accompagnate da corredi di lusso, dimostrando la stratificazione sociale e l’importanza rituale delle comunità che li erigevano.

La scoperta archeologica a Teba

Un dolmen lungo 13 metri con compartimenti complessi

Il dolmen scoperto misura 13 metri di lunghezza, con ortostati alti due metri, e presenta una disposizione interna complessa, con diversi compartimenti destinati ai riti funerari. Le lastre di copertura erano collocate sopra gli ortostati e l’intera struttura era originariamente protetta da un tumulo di pietre e sabbia.

All’interno, il team dell’Università di Cadice ha rinvenuto ossari prestigiosi e corredi funerari di notevole qualità. Tra gli oggetti ritrovati figurano punte di freccia in selce, grandi lame, un’eccezionale alabarda, ma anche materiali esotici come avorio, ambra e conchiglie. Questi reperti confermano l’esistenza di reti di scambio a lunga distanza, che legavano l’Andalusia ad altre aree del Mediterraneo e del Nord Europa.

Le voci degli studiosi

L’importanza della conservazione e del contesto

Il professor Serafín Becerra ha commentato:

«Potremmo parlare di uno dei dolmen più monumentali e completi di tutta l’Andalusia».

Il co-direttore del progetto Eduardo Vijande ha sottolineato:

«Il vero potenziale di questa struttura risiede nel suo straordinario stato di conservazione, che ci permetterà di comprendere in dettaglio gli stili di vita e le credenze di queste comunità».

Il professor Juan Jesús Cantillo ha aggiunto:

«La presenza di conchiglie in un’area interna riflette l’importanza del mare come elemento di prestigio e l’esistenza di reti di scambio a lunga distanza».

Gli studiosi evidenziano come il dolmen non sia un semplice deposito di resti, ma un luogo vivo, utilizzato nel tempo per riti successivi e probabilmente modificato in varie fasi, dimostrando la continuità culturale di millenni.

Pratiche funerarie e corredi

Il simbolismo dei materiali e l’organizzazione sociale

I corredi funerari trovati non erano semplici ornamenti, ma elementi di prestigio e potere. L’avorio e l’ambra indicano l’accesso a materiali rari, simbolo di status. Le punte di freccia e le lame di selce, talvolta di dimensioni eccezionali, riflettono abilità artigianali avanzate e una conoscenza approfondita dei materiali.

La disposizione dei corredi all’interno dei compartimenti suggerisce una gerarchia sociale, con alcune sepolture più riccamente equipaggiate di altre. In alcuni dolmen, alcune tombe erano riservate a membri della comunità con ruoli religiosi o politici, conferendo alla struttura anche una funzione di archivio simbolico della memoria collettiva.

I menhir e il paesaggio megalitico andaluso

Pietre verticali che dialogano con il cielo

Accanto ai dolmen troviamo i menhir, enormi pietre verticali piantate nel terreno, spesso isolate o in file, talvolta in cerchi. Il termine deriva dal bretone (men = pietra, hir = lunga). A differenza dei dolmen, i menhir non erano tombe, ma monoliti simbolici. Servivano probabilmente a segnare luoghi sacri, percorsi rituali o confini territoriali e, in alcuni casi, erano legati a riti solari o stagionali.

In Andalusia, menhir e dolmen spesso coesistono nello stesso paesaggio, creando santuari all’aperto di straordinario valore simbolico. Alcuni menhir potevano essere associati a dolmen, indicando che il paesaggio megalitico non era casuale, ma pensato e organizzato in un contesto rituale e sociale.

Il dolmen di Teba nel contesto spagnolo

Un confronto con altri grandi monumenti preistorici

La penisola iberica è ricca di dolmen notevoli, tra cui quelli di Antequera (Menga, Viera, El Romeral), anch’essi legati a rituali funerari complessi e a paesaggi megalitici integrati. Il dolmen di Teba, per la lunghezza e lo stato di conservazione, si inserisce tra i più grandi e completi, permettendo agli studiosi di confrontare strutture, materiali e pratiche funerarie in tutta la regione.

Il ritrovamento consente di approfondire le strategie costruttive, come l’uso di ortostati monumentali, coperture orizzontali e tumuli artificiali, e di comprendere meglio la relazione tra spazio, rituale e status sociale nelle comunità neolitiche dell’Andalusia.