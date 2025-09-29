Scoperto un favoloso tesoro antico in un muro crollato. 97 monete d’oro e gioielli. L’annuncio in queste ore. Di chi era?

L’oro che riaffiora dopo 1.400 anni

Un deposito “di emergenza” durante l’invasione sasanide

Il segnale intermittente di un metal detector, un suono acuto e ripetuto, ha segnato l’inizio di una delle più straordinarie scoperte archeologiche di questi ultimi anni: quasi cento monete d’oro puro, accompagnate da frammenti di gioielli, sono riemerse dal sottosuolo dell’antica città di Hippos (Sussita), in Galilea, dopo essere rimaste nascoste per circa 1.400 anni.

Monete d’oro e gioielli scoperti nel muro crollato della città bizantina



L’annuncio è stato dato il 25 settembre 2025 dall’Università di Haifa, per voce del direttore degli scavi, Michael Eisenberg, che guida il progetto Hippos-Sussita da oltre venticinque anni.

Il tesoro, composto da 97 monete auree risalenti al VI e VII secolo d.C., getta luce sugli ultimi drammatici anni della città, quando nel 614 l’esercito sasanide invase la Terra d’Israele, anticipando di pochi decenni la conquista islamica che avrebbe trasformato definitivamente la regione.

Il momento della scoperta

“Il dispositivo è impazzito” racconta la volontaria

A fare la clamorosa scoperta è stata Edie Lipsman, volontaria della missione. «Stavo camminando tra due muri di basalto», ha ricordato, «quando il metal detector ha cominciato a emettere un segnale fortissimo. Ho smosso una pietra e le monete hanno iniziato a brillare una dopo l’altra».

Il tesoro giaceva in uno strato bruciato, probabilmente frutto di crolli e incendi antichi, rimasto intatto fino al fortuito rinvenimento. Eisenberg non ha mancato di sottolineare l’eccezionalità dell’episodio: «È l’unico membro della nostra spedizione ad aver trovato l’oro. Sembra che la dea della fortuna le sorrida».

Hippos, città cristiana della Galilea

Dal fiorire bizantino al declino dopo il terremoto del 749

Fondata dai Seleucidi nel II secolo a.C., Hippos si sviluppò come una delle città più importanti della Decapoli, la lega di dieci città greco-romane poste lungo i confini orientali della Siria e della Giudea. La posizione era strategica: un’altura basaltica a 350 metri di altezza, che dominava dall’est il bacino del Mar di Galilea, offrendo protezione naturale e un controllo visivo sulla pianura circostante.

Durante l’epoca ellenistica e romana, Hippos si affermò come centro urbano prospero, con teatri, templi e una rete viaria organizzata. Con la diffusione del cristianesimo, tra IV e V secolo, la città cambiò volto: divenne sede vescovile e ospitò almeno sette chiese di notevoli dimensioni, ornate da pavimenti musivi e dediche epigrafiche.

Le fonti attestano che Hippos fu partecipe delle controversie teologiche e delle trasformazioni politiche del tempo, mostrando la vitalità di un centro che seppe rinnovarsi nell’età bizantina. Ma la sua storia conobbe una cesura violenta con le invasioni del VII secolo: dopo la breve riconquista bizantina, la città passò agli Arabi nel 636, e infine venne rasa al suolo dal terremoto del 749 d.C., che la condannò all’abbandono definitivo.

I Sasanidi, nemici di Bisanzio

Un impero persiano al culmine della sua potenza

Per comprendere il destino di Hippos è necessario guardare al quadro geopolitico più ampio. Gli invasori che nel 614 raggiunsero la Galilea erano i Sasanidi, dinastia persiana che dal 224 al 651 d.C. dominò un vastissimo impero esteso dall’attuale Iran all’Iraq, fino alle frontiere della Siria e dell’Anatolia.

Considerati gli eredi dell’antica tradizione achemenide, i Sasanidi avevano fatto di Ctesifonte, sulle rive del Tigri, la loro capitale. La religione ufficiale era lo zoroastrismo, con il culto del dio Ahura Mazda, ma l’impero era caratterizzato da una notevole pluralità etnica e religiosa.

Per secoli i Sasanidi furono i grandi rivali di Roma e poi di Bisanzio: guerre lunghe e logoranti si combatterono senza sosta lungo il confine mesopotamico e si intensificarono all’inizio del VII secolo. Proprio durante il regno di Cosroe II (590-628 d.C.), le armate persiane intrapresero campagne spettacolari che portarono alla conquista di Gerusalemme (614) e persino alla presa di Alessandria d’Egitto (619).

Fu in questo contesto che Hippos vide arrivare i Persiani, il cui passaggio segnò la fine di un equilibrio e la rottura traumatica della continuità cristiana della città.

Monete, gioielli, vite spezzate

Un tesoro privato, non della Chiesa

Gli archeologi hanno ricostruito con grande precisione la natura del deposito. Le monete – solidi, semisse e tremissi, tagli di solito rari in Terra d’Israele – erano probabilmente contenute in un sacchetto di stoffa, del quale restano tracce microscopiche. Accanto a esse, frammenti di orecchini in oro ornati di pietre semipreziose e paste vitree.

«È quasi certo che si trattasse di un tesoro privato», spiega Eisenberg. «Forse di una famiglia benestante, o addirittura di un orafo». L’ipotesi è corroborata da un’iscrizione del 556 d.C. nella chiesa del Martirio di Teodoro, che menziona come donatore della chiesa stessa un sacerdote-orafo, Simeonio. Sarà stato un suo deposito privato?

Una varietà sorprendente di emissioni

Dalla monetazione di Giustino I a quella di Eraclio

Il tesoro copre un arco cronologico di circa un secolo: dalle prime monete coniate sotto Giustino I (518-527 d.C.) fino alle rarissime emissioni di Eraclio (610-613 d.C.), imperatore impegnato nella guerra civile contro Foca.

Una delle monete ritrovate, emessa da una zecca militare itinerante, forse a Cipro, è la seconda del suo genere rinvenuta in Israele. «Questo dettaglio ci dice quanto fosse instabile l’impero», osserva Eisenberg. «In quel momento, generali ribelli e sovrani legittimi coniavano monete parallele, in un clima di profonda crisi».

Tesori di emergenza

Il panico davanti all’arrivo dei Sasanidi

Gli studiosi definiscono “tesori di emergenza” i depositi di monete nascosti durante un pericolo imminente. Il caso di Hippos rientra perfettamente in questa tipologia. Nel 614 i Sasanidi, penetrando in Galilea e in Giudea, misero a ferro e fuoco diverse città, inclusa Gerusalemme.

«Qualcuno a Hippos vide il nemico avvicinarsi, raccolse le ricchezze di famiglia e le nascose tra i muri di una casa abbandonata», ipotizza Eisenberg. «Sperava di tornare. Non vi riuscì mai».

Le “chiese bruciate” e le fonti storiche

Il dibattito sulla distruzione di Hippos

Gli scavi hanno rivelato che almeno una delle chiese cittadine, quella del Martirio di Teodoro, fu incendiata in quegli anni. Ma da parte di chi? Le fonti bizantine accusano i Sasanidi; altre testimonianze raccontano invece della collaborazione tra i Persiani e una parte della comunità ebraica di Tiberiade, guidata da un certo Byniamin a capo di ventimila uomini.

Le ricerche restano aperte: se fu rappresaglia esterna o conflitto interno, il risultato fu comunque la fine di un’intera civiltà urbana.