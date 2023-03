Scopre un tesoro medievale sepolto e monumentali orecchini. Il ritrovamento presentato al Museo

Notevoli anche le due strisce di foglia d’oro trovate durante il recupero degli orecchini. Le strisce, che si incastrano tra di loro, un tempo erano attaccate all’orlo o alla cintura degli abiti, come testimonia il ritrovamento di piccole fibre tessili. Un ciondolo è stato gravemente danneggiato, probabilmente durante l’aratura del terreno in cui gli oggetti sono rimasti per secoli. Un altro ciondolo presenta un’incisione che rappresenta la testa di un uomo con raggi che la circondano. Questa raffigurazione è interpretata come un ritratto di Cristo visto come Sol Invictus , il “Sole invitto”. 39 monete d’argento Il piccolo tesoro monetario in argento offre un indizio sulla data attorno alla quale gli oggetti furono sepolti: nel 1248 o poco dopo. Piccoli pezzi di tessuto trovati con le monete indicano che esse erano avvolto in un panno o chiuse in una borsa. Le monete provenivano della diocesi di Utrecht, da varie contee (Olanda, Guelders e Cleves) e dell’Impero tedesco. Le copie più recenti furono coniate nel 1247 o 1248, sotto Guglielmo II d’Olanda.

