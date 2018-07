Sculture divertenti di lillipuziani, che sono piccoli piccoli, ma che ci somigliano tanto. Il video

Microsculture in allestimenti scenografici consentono di rivedere, in modo distaccato, affanni e poesie del nostro mondo. Sentirsi più piccoli riporta lo sguardo alla gioia della riscoperta di immagini che la nostra mente ha usurato. Ripulire la vista da stratificazioni e sorridere.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,