Sei fattori chiave che determinano il valore degli orologi

Ti sei mai chiesto quanto possa valere il tuo orologio e in base a quali standard? Molti fattori possono determinare il valore di un orologio, alcuni comuni a tutti gli oggetti che potresti voler valutare, come le condizioni e la rarità, e altri invece unici al mondo degli orologi. Gli esperti di orologi della piattaforma d’aste online Catawiki hanno le idee chiare quando si tratta della valutazione di orologi e qui ne spiegano i fattori chiave.

Esperti della categoria orologi di Catawi, da sinistra a destra: Erwin Dekker, Michael Schumann, Berry Harleman, Jamie Brindle

1. Marchio

Forse abbastanza ovvio come fattore da cui iniziare, ma gli orologi di marchi famosi sono spesso accompagnati da prezzi più alti, anche se si tratta di pezzi di seconda mano. Rolex, Breitling, Omega e altri marchi di orologi di lusso manterranno il loro valore nel tempo, in parte grazie al consolidato nome del marchio e in parte grazie alla qualità dei loro prodotti. Come regola generale, considera che i marchi dotati di personali movimenti o complicazioni non solo sono più preziosi, ma conserveranno anche meglio il loro valore col passare del tempo.

2. Condizioni

La condizione in cui l’orologio ha passato la prova del tempo è un fattore importante nel determinarne il valore. Un orologio in condizioni impeccabili avrà, naturalmente, un valore più alto rispetto a uno in cattive condizioni. È importante far caso non solo a danni e graffi, ma anche all’eventuale mancanza di elementi decorativi o pezzi. Le parti sono tutte originali? L’orologio funziona adeguatamente? Anche lo storico di servizio può giocare un ruolo importante nel determinare le condizioni e il valore del tuo orologio.

3. Rarità

Non solo gli orologi prodotti in edizioni limitate, ma anche gli oggetti che non si vedono tanto in giro possono avere un valore più elevato rispetto ad altri modelli. Forse avrai notato come, a differenza di altri oggetti collezionabili, il fattore “età” non è incluso in questa lista. Infatti, in linea di massima, un orologio non è più prezioso per il semplice fatto che è antico. Tuttavia, l’età può influire sulla rarità dell’oggetto, aumentandone quindi il valore. Se un orologio è sopravvissuto molti anni in buone condizioni ed è solo uno dei pochi rimasti del suo tipo, anche questo può costituire un fattore importante nella determinazione del suo valore.

4. Patina

La patina di un orologio, se si presenta nel modo giusto, può aggiungere inestimabile valore all’oggetto. Quando un orologio invecchia naturalmente, la patina crea un colore sul quadrante che rende l’orologio unico, dandogli carattere. I collezionisti e gli appassionati di orologi apprezzano questo tocco unico che può derivare solo dall’età dell’orologio.

5. Completezza

Se sono disponibili la relativa scatola e i documenti, il valore dell’orologio aumenterà. Un set completo sarà sempre più prezioso rispetto al singolo orologio, senza i documenti e/o la sua confezione.

6. Celebrità

L’associazione con una celebrità accresce anch’essa il valore di un orologio. Se una celebrità ha effettivamente indossato l’orologio che stai stimando, allora il valore del tuo orologio ne gioverà sicuramente. Prendi per esempio il Rolex Steve McQueen. Non è nient’altro che un Rolex Submariner, che negli anni ‘70 era stato rimosso dai negozi a causa delle vendite inconsistenti. Dopo che Steve McQueen fu visto indossare un Submariner nel film del 1971 “Le Mans”, questo modello iniziò a essere venduto di nuovo per circa 1.600 € nella valuta odierna. Ad oggi i Submariner valgono fino a 200.000 € o più, tutto grazie alla loro associazione con Steve McQueen.

Armato della conoscenza di alcuni dei fattori principali che determinano il valore di un orologio, ora sei davvero pronto a iniziare a vendere e acquistare su Catawiki. La piattaforma d'aste online Catawiki offre molte aste di orologi che presentano una grande varietà di orologi di lusso per tutte le tasche.

Speriamo che questa lista ti abbia fornito una visione più approfondita del mondo della valutazione degli orologi e abbia stimolato in te un interesse a vendere alcuni pezzi della tua collezione.

La registrazione per diventare un venditore su Catawiki è gratuita, quindi anche se il tuo oggetto non viene venduto per il prezzo che avevi in mente, non dovrai pagare a Catawiki nessun costo per il semplice inserimento. Cosa stai aspettando? Fai stimare il tuo orologio e mettilo in offerta per i 12 milioni di potenziali offerenti che visitano Catawiki ogni mese. Devi solo registrare un account gratuito per iniziare a vendere.

