Sei la mia infinita passione. Quando il nudo è eros e pathos. I quadri di Aerni

Tecnicamente molto libero e dotato di una non comune scioltezza pittoricista, Christoph R. Aerni – svizzero, nato nel 1954 a Gäu-Hägendorf – si è misurato spesso – e con efficacia – con il tema del nudo emanante, quello legato più all’arte erotica che alla semplice ricerca di volumi plastici.



Le immagini delle sue modelle non esprimono neutralità sessuale, ma coinvolgono lo spettatore in una dimensione di sguardo emotivo. Bella è anche la storia di questo pittore svizzero che, dopo le scuole elementari, è entrato in un una scuola professionale legata al legno e alla scultura, frequentando poi gli istituti d’arte di Basilea, Berna e San Gallo. Dal 1974 al 1979 è stato impiegato come scultore. al 1979 è stato pittore e scultore libero professionista Ha quattro figli adulti e vive a Gunzgen. Il suo studio si trova in un’ex fabbrica, a tre chilometri di distanza Egerkingen.

Dal 1970 Christoph R. Aernis ha esposto in numerose gallerie svizzere e straniere, tra le quali la Galleria d’Arte 54 di New York, la Konrad-Adenauer-Haus di Bonn o il Centre de Congres di Monte Carlo.



