Seicento radiografie analizzano i corpi di 41 bambini mummificati nelle catacombe dei Cappuccini di Palermo

Quasi seicento radiografie sui bambini delle Catacombe dei Cappuccini di Palermo. Ogni dettaglio viene ora analizzato e studiato nell’ambito del progetto – iniziato nel dicembre 2021 – che tende a comprendere la qualità della vita e le cause della fine dei piccoli, che appartenevano soprattutto a classi agiate e, in particolar modo alla borghesia. Lo spazio sotterraneo – che forma un rettangolo . fu scavato alla fine del XVI secolo in stile gotico presso il convento, nel quartiere Cuba, e alla chiesa di Santa Maria della Pace. In questo luogo senza tempo sono conservate circa 8000 persone. Monaci o laici appartenenti a categorie sociali elevate, in grado di pagare ai frati le spese di trattamento e di conservazione. Qui ci sono commercianti e borghesi nei loro vestiti migliori, quelli riservati ai giorni di festa, ufficiali dell’esercito in uniforme di gala, giovani fidanzate vestite con il loro abito da sposa; gruppi familiari disposti in piedi su alte mensole, delimitate da sottili ringhiere simili a balconate.

