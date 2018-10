Semplice: come fare rapidamente un monotipo alla Warhol o ricavare subito le linee per un ritratto. Il video

Bastano spesso poche mosse per ricavare prodotti interessanti – sulla linea del pop- o per porre le basi proporzionali di un ritratto. L’insegnamento viene, nel corso di questa breve lezione pratico-dimostrativa, dall’artista Giorgio Michetti. E’ un video assolutamente da guardare. La lucidatura del vetro di cui parlava Leonardo nei suoi trattati, altro non era che questo “calco della realtà”. Il vetro, a quei tempi, veniva tenuto verticalmente. E si “lucidava” ciò che appariva dietro ad esso, per poi riportarlo su una tela o su un foglio.

