Sentieri d’arte. Magiche presenze nei boschi e nelle radure. A partire da Cortina D’Ampezzo

Seguici su Facebook e metti Mi Piace alla pagina di Stile Arte:

Dopo il successo delle prime due edizioni, quest’estate la rassegna Sentieri d’arte, a cura di Fulvio Chimento e Carlotta Minarelli, espande il suo raggio d’azione dal Veneto alla Lombardia con due esposizioni: I giardini di Artemide, sulle Dolomiti Ampezzane, include gli interventi di Margherita Morgantin e Italo Zuffi (23 luglio – 3 novembre 2022); Polline, in Valle Intelvi sulle Prealpi lombarde, vedrà gli interventi site-specific di Simone Berti, Caretto/Spagna, Jonathan Vivacqua (6 agosto – 20 novembre 2022). Le due mostre nascono in differenti ambiti geografici, storici e naturalistici, ma sono accomunate dall’intento di realizzare percorsi artistici organici integrati al paesaggio e in grado di dialogare con le precise istanze culturali legate al territorio.



Si parte sabato 23 luglio a Cortina D’Ampezzo, dove il pubblico potrà scoprire la mostra I giardini di Artemide, allestita nel primo tratto del sentiero di Pian de ra Spines, collocato nei pressi di Fiames, caratterizzato dalla presenza di boschi e dalle sinuosità del letto del fiume Boite. Organizzata da Associazione Controcorrente e Liceo Artistico di Cortina con la collaborazione e la gentile concessione delle Regole d’Ampezzo, l’esposizione mette in scena le opere di Margherita Morgantin e Italo Zuffi che si aggiungono a quelle realizzate in primavera da T-yong Chung, in occasione di un workshop presso il Liceo Artistico di Cortina.



Il titolo della mostra rimanda alla guida letteraria per escursionisti Dolomiti cuore d’Europa(Hoepli, 2021), scritta dal poeta e scalatore Giovanni Cenacchi, dove descrive il sentiero di Pian de ra Spines come il “regno della dea Artemide” per la presenza di boschi e linee curve generate dal torrente Boite.

L’allestimento delle opere di Margherita Morgantin, Italo Zuffi e T-yong Chung determina una modificazione, seppur lieve, all’interno dell’ambiente naturale, che trasforma una parte del sentiero in un “giardino” ideale: le opere possono essere lette nella propria valenza estetica e funzionale, oppure acquisire valore di “offerte” disinteressate alla natura, ma anche manifestarsi quali tangibili presenze del passaggio di Artemide. La tradizione classica insegna che non esiste una natura benevola o malevola: essa esercita la propria funzione indipendentemente dalla volontà umana, non può essere dominata e l’uomo deve adattarsi e accettare il proprio stato di transitorietà.

Nella natura fluisce sempre una forza vitale, poiché il fine è l’affermazione della vita stessa: alla morte segue incessantemente la nascita (e viceversa). Non a caso Artemide è, al tempo stesso, protettrice degli animali selvatici e della caccia. Artemide attrae il visitatore nel proprio “giardino dolomitico” in Pian de ra Spines, spingendolo a “perdersi” e a inebriarsi del paesaggio in modo che possa percepire quella forza vitale, eterna, che i Greci proiettavano nell’ambiente, ai loro occhi realmente popolato da entità spirituali.

La mostra ha ottenuto il patrocinio del Comune di Cortina d’Ampezzo.





Sabato 6 agosto aprirà al pubblico la mostra Polline, immersa nei paesaggi dei comuni di Centro e Alta Valle Intelvi, al confine tra Como e il Canton Ticino: Simone Berti, il duo Caretto/Spagnae Jonathan Vivacqua intervengono lungo un percorso circolare che coinvolge il sentiero basso del Monte Generoso, il sentiero botanico di ERSAF e la strada agro-silvo-pastorale del Barco dei Montoni, passando per uno dei più estesi boschi di maggiociondolo delle Alpi.

Il titolo della mostra fa riferimento a quel reciproco scambio che s’instaura tra le opere e il contesto naturale, attraverso una sostanza impalpabile, simile allo “spirito vitale” che i greci rintracciavano nella potenza del mondo naturale. Il senso dell’arte, come il polline, è rintracciabile in ciò che si manifesta in modo impercettibile e aereo, afferrabile solo grazie a un impulso di ispirazione estetica: arte come forma di “fecondazione” e di guarigione, che, tramite l’esercizio della sua pratica, determina una “dipendenza” in grado di porre l’esistenza al servizio di una volontà superiore.Le opere nascono ad hoc per una zona con alta vocazione al “transito”, che grazie alla presenza di forre e canaloni, pendii ripidi e scoscesi, ha favorito il contrabbando e ha visto, durante il secondo conflitto mondiale, transitare circa 20.000 persone dirette in Svizzera: ebrei, partigiani, dissidenti politici che fuggivano alle persecuzioni del regime nazifascista. Polline rientra nelle iniziative del Progetto MARKS, realizzato a valere sul Programma di Cooperazione V-A Interreg Italia-Svizzera 2014/2020, progetto a cura di Regione Lombardia e Canton Ticino. La mostra è organizzata da Lanzo Intelvi 1868 S.r.l., in collaborazione con Comunità Montana Lario Intelvese, ERSAF, Fondazione Karl Schmid, Consorzio Forestale Lario Intelvese, Comune di Centro e Alta Valle Intelvi, Museo e Giardino Botanico Villa Carlotta, con il supporto di Associazione Cerchiostella.

Ufficio stampa: Irene Guzman – [email protected] – Tel. 349 1250956

Rassegna: Sentieri d’arte 2022. Terza edizione

Mostra: I giardini di Artemide

Artisti: Margherita Morgantin, Italo Zuffi

Artista in residenza presso il Liceo Artistico di Cortina: T-yong Chung

Sede: Cortina, sentiero di Pian de ra Spines (ingresso dalla parte del camping Olympia)

A cura di: Fulvio Chimento e Carlotta Minarelli

Periodo: 23 luglio – 3 novembre 2022

Organizzata da: Associazione Controcorrente, Liceo Artistico di Cortina

Con la collaborazione e la gentile concessione di: Regole d’Ampezzo

Con il patrocinio di: Comune di Cortina d’Ampezzo

Progetto grafico: Quiqueg agenzia creativa (Milano)

Ingresso: libero

Inaugurazione: sabato 23 luglio, ore 10.30, sentiero Pian de ra Spines (ritrovo entrata Camping Olympia)

Informazioni per il pubblico: [email protected] – associazione-controcorrente-arte.it; Tel. 0436 866222

Mostra: Polline

Artisti: Simone Berti, Caretto/Spagna, Jonathan Vivacqua

Sede: Comune di Centro e Alta Valle Intelvi (CO)

A cura di: Fulvio Chimento e Carlotta Minarelli

Periodo: 6 agosto – 20 novembre 2022

Organizzata da: Lanzo Intelvi 1868 S.r.l.

In collaborazione con: Comunità Montana Lario Intelvese, ERSAF, Fondazione Karl Schmid, Consorzio Forestale Lario Intelvese, Comune di Centro Valle Intelvi, Museo e Giardino Botanico Villa Carlotta

Con il supporto di: Associazione Cerchiostella

Progetto grafico: Paola Locatelli

Ingresso: libero

Inaugurazione: sabato 6 agosto 2022

Informazioni per il pubblico: [email protected] – valleintelviturismo.it; Tel. +39 375 7380671