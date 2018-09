Sentire il corpo; dal mito all’incoscienza fisica, il percorso di Marina Abramovic e degli allievi. Video

+1 WhatsApp 13 Condivisioni

Marina Abramovic ha silenziosamente aperto una serie i quesiti – per quanto, in parte non resi comprensibili da una critica criptica – sul corpo umano, la sua svalutazione, la sua resistenza, la sacralità disperse totalmente dal mondo contemporaneo che non conosce alcuna riflessione se non sulla superficie epidermica del mondo corporeo, attraverso una plastificazione del corpo stesso, il senso di colpa e di sporcizia indotto dalle multinazionali che producono trattamenti, attraverso la sua distruzione, con il fuoco, dopo la morte, perchè considerato immondo. Una riflessione che invita tutti a riappropriarsi del soma in una forma che non appartiene né alla religione né alla società dei consumi, ma a valori antichi di sacralità. Esistono alcune sensazioni da provare o riprovare per capire quante sfumature perdiamo di noi. Un gruppo di giovani artiste le ha proposte, sotto la supervisione della Abramovic.

The Artist is an Explorer. Performance exhibition at Fondation Beyeler, curated by Marina Abramovic. With the artists Anna Berndtson, Abraham Brody, Rebecca Davis, Yingmei Duan, Paula Garcia, Kira O’Reilly, Lyndsey Peisinger, Melati Suryodarmo, and Nico Vascellari. The Artist is an Explorer. Curated by Marina Abramovic. Fondation Beyeler, Riehen (Basel, Switzerland), September 20, 2014.