Serpenti con le zampe? Tutte le bisce sono cugine delle lucertole. Scoperto e studiato un rettile “mostruoso” del Giurassico da cui discendono entrambi

Una creatura venuta dal cuore del Giurassico, lunga non più di quaranta centimetri ma armata di denti ad uncino e mascelle ricurve, riemerge oggi dalla roccia scozzese per destabilizzare le nostre certezze evolutive. Si chiama Breugnathair elgolensis, il “falso serpente di Elgol”, dal nome gaelico che richiama la costa dell’isola di Skye, dove fu scoperto nel 2016. La sua ricostruzione mostra un corpo tozzo e munito di arti, in netto contrasto con la linea serpentina della testa e della bocca: una sintesi ambigua, un ponte fossile che sembra collegare due mondi, quello dei serpenti e quello delle lucertole. E’ stata scoperta e studiata. E i risultati dell’indagine sono stati pubblicati in queste ore da Nature.

Un fossile che confonde gli schemi

Il mosaico di caratteristiche primitive e serpentine in un unico animale

L’esemplare, analizzato in uno studio pubblicato su Nature e frutto della collaborazione tra l’American Museum of Natural History, l’University College di Londra e altri istituti di ricerca internazionali, è uno dei fossili di lucertole più completi mai rinvenuti dal Giurassico, circa 167 milioni di anni fa.

Il paleontologo Roger Benson, curatore del Macaulay Institute di New York, non nasconde la portata della scoperta:

“I serpenti sono animali straordinari che hanno sviluppato corpi lunghi e senza arti da antenati simili a lucertole. Breugnathair presenta caratteristiche serpentine nei denti e nelle mascelle, ma per altri versi è sorprendentemente primitivo. Questo potrebbe suggerirci che gli antenati dei serpenti fossero molto diversi da quanto ci aspettassimo, oppure che abitudini predatorie simili si siano evolute separatamente in un gruppo primitivo ed estinto”.

L’animale appartiene al gruppo degli squamati, che riunisce lucertole e serpenti, ed è stato collocato in una nuova famiglia estinta: i Parviraptoridae. Per decenni, frammenti fossili con denti unciformi e ossa dal profilo più “gecoide” avevano fatto pensare a due creature distinte. Ora sappiamo che quelle parti appartenevano a un unico animale, ibrido nelle sue sembianze, testimone di un’evoluzione in fieri.

Il lavoro paziente di dieci anni

Dieci anni di tomografie e raggi X per svelare i dettagli nascosti

Il fossile fu scoperto da Stig Walsh del National Museums Scotland durante una campagna con Benson e altri studiosi. Ci sono voluti quasi dieci anni di indagini e tecniche sofisticate – tomografie computerizzate, raggi X ad alta potenza presso l’European Synchrotron Radiation Facility di Grenoble – per restituire forma e dettagli alla minuscola creatura.

Per Susan Evans dell’University College di Londra, che co-dirige la ricerca, l’incontro con Breugnathair è stato un ritorno a un vecchio enigma:

“Ho descritto per la prima volta i parviraptoridi circa 30 anni fa basandomi su materiale frammentario, quindi è un po’ come trovare la parte superiore della scatola di un puzzle molti anni dopo aver composto l’immagine originale con pochi pezzi. Il mosaico di caratteristiche primitive e specializzate che troviamo in questo esemplare è un promemoria potente del fatto che i percorsi evolutivi possono essere imprevedibili”.

Predatore in miniatura

Lucertola gigante con denti ad uncino, cacciatrice del Giurassico

Nonostante le dimensioni ridotte, Breugnathair doveva occupare un ruolo di rilievo nel suo ecosistema. Predava probabilmente piccole lucertole, mammiferi primordiali e forse i cuccioli dei dinosauri. Le mascelle ricurve e i denti ad uncino ricordano infatti quelli dei pitoni moderni, strumenti perfetti per afferrare e trattenere la preda.

Ma era davvero un antenato diretto dei serpenti? O piuttosto uno squamato stelo, un ramo primitivo che sviluppò in maniera indipendente caratteristiche simili a quelle dei serpenti moderni? Gli studiosi non hanno ancora una risposta definitiva.

“Questo fossile ci porta molto lontano, ma non fino in fondo” – ammette Benson – “Tuttavia, ci rende ancora più entusiasti della possibilità di scoprire da dove provengono i serpenti”.

Un contributo sull’evoluzione

Skye, Giurassico: un laboratorio naturale per gli squamati primitivi

Il Giurassico di Skye si conferma così uno scrigno di importanza mondiale per lo studio dei primi rettili. È lì che squamati, mammiferi e dinosauri si intrecciarono in un paesaggio ancora in formazione, quando il Nord Atlantico non esisteva e la Terra respirava ritmi profondi.

La scoperta di Breugnathair elgolensis non offre solo un nuovo elemento al grande mosaico evolutivo: ricorda che le linee della natura sono meno nette di quanto siamo portati a credere. Serpente o lucertola? Forse entrambe le cose. O forse qualcosa che esisteva prima della distinzione stessa.

Fonte dello studio:

Nature, DOI: 10.1038/s41586-025-09566-y