Servono 230mila euro per comprare questo tesoro di 3000 anni fa formato da 500 pezzi. La sorpresa? Non è argento ma bronzo. Hanno usato stagno per impreziosirlo visivamente. Con una tecnica particolare

La Scozia custodisce segreti che la storia stessa sembra aver dimenticato, e tra questi il Tesoro di Peebles emerge come un fulgido esempio di maestria dell’età del bronzo, capace di riscrivere le nostre idee sul lusso e sull’ornamento preistorico. Il tesoro è stato studiato e, in questi mesi, dovrebbe essere acquistato da un museo. Scoperto nel giugno del 2020 da un metal detectorista diligente, il tesoro ha permesso agli archeologi di osservare un fenomeno rarissimo: oggetti in bronzo capaci di riflettere una luce argentea, una trasformazione che appare quasi alchemica, considerando che l’argento stesso era sconosciuto in Gran Bretagna tra il 1000 e l’800 a.C.

La scoperta fu subito trattata con scrupolosità. Grazie alla tempestiva segnalazione, gli archeologi poterono rimuovere l’intero deposito in un blocco di terreno, preservando elementi fragili come cinghie di cuoio e foderi in legno, un dettaglio che, se trascurato, avrebbe cancellato per sempre importanti informazioni sulle tecniche di assemblaggio e uso quotidiano degli oggetti. Questo approccio laboratoriale ha permesso di conservare intatta la trama sociale e tecnologica del sito.

Nel corso di quattro anni di micro-scavi e analisi, oltre 500 oggetti sono stati rinvenuti, tra spade, fibule, coltelli, oggetti ornamentali e elementi di arredo, molti realizzati con la sofisticata tecnica della fusione a cera persa, una pratica di alta artigianalità fino a quel momento documentata solo in pochi contesti europei. La varietà di oggetti e tecniche rende il Tesoro di Peebles un corpus unico: non esiste, in Europa, un agglomerato così ricco e così diversificato dell’età del bronzo.

I lavori di conservazione, iniziati quest’anno presso il National Museums Scotland, procedono con precisione chirurgica. Ogni pezzo viene documentato, pulito e stabilizzato. La rimozione dei materiali corrosivi e dei depositi millenari richiede pazienza, strumenti di precisione e una conoscenza approfondita della chimica dei metalli antichi. È in questo contesto che emerge la peculiarità più straordinaria del tesoro: la lucentezza argentea dei bronzi, confermata da analisi a fluorescenza a raggi X, che hanno rivelato un arricchimento superficiale di stagno. Non si tratta di una semplice stagnatura o immersione; si tratta di una scelta deliberata, probabilmente pensata per ottenere un effetto di riflessione metallica senza ricorrere all’argento, sconosciuto in quella regione e in quel periodo.

Questa tecnica apre un’interessante ipotesi interpretativa: si potrebbe trattare di una sorta di bigiotteria ante litteram, in cui l’ornamento non solo comunica prestigio ma trasforma il metallo stesso in messaggio sociale. Gli oggetti del Tesoro di Peebles, un tempo scintillanti di luce argentea, dovevano rappresentare uno strumento di comunicazione di status, lusso e abilità tecnica. In un mondo dominato dal bronzo, questi manufatti emergevano come veri e propri oggetti simbolici, con una valenza estetica e sociale che andava oltre l’uso quotidiano.

Il contesto tecnico del ritrovamento è altrettanto significativo. La Scozia dell’età del bronzo era un territorio in cui la metallurgia era già avanzata, ma il Tesoro di Peebles suggerisce un livello di sofisticazione raramente osservato: la capacità di portare lo stagno in superficie indica una padronanza del processo di fusione e una sensibilità estetica sorprendente. Alcuni oggetti mostrano dettagli finemente modellati, con superfici lisce e riflettenti che suggeriscono l’intenzione di creare un effetto di luce, non solo decorativo ma simbolico.

Non mancano le curiosità tecniche: l’analisi ha rilevato che la percentuale di stagno presente nelle superfici argentee varia tra gli oggetti, suggerendo che ogni pezzo fosse trattato individualmente, come se fosse un piccolo esperimento di laboratorio artigianale. In alcuni casi, le superfici mostrano tracce di lucidatura con strumenti abrasivi o polveri minerali, un ulteriore indicatore della ricerca della brillantezza. È come se i creatori del tesoro avessero voluto ottenere un “effetto argento” naturale, senza ricorrere all’estrazione di un metallo costoso e raro.

Il Tesoro di Peebles non è solo un insieme di oggetti preziosi; è un documento della cultura materiale, della gerarchia sociale e delle innovazioni tecnologiche dell’età del bronzo. Ogni pezzo racconta di abilità, sperimentazione e gusto estetico. Gli oggetti brillavano non solo per la lega, ma per la maestria con cui erano stati progettati: un vero e proprio laboratorio di invenzioni in miniatura, dove il bronzo diventava luce.

Il museo continua a raccogliere fondi per sostenere i tre anni necessari alla completa conservazione di oltre 500 manufatti. L’80% dell’obiettivo di 200.289 sterline è già stato raggiunto, corrispondente a circa 230.000 euro. Chiunque voglia contribuire può farlo seguendo il link dedicato. Un video in time-lapse documenta il lavoro meticoloso dei restauratori, mostrando come il bronzo antico si riveli, pezzo dopo pezzo, nella sua sorprendente lucentezza argentea.

Il Tesoro di Peebles ci ricorda che anche l’età del bronzo, spesso vista come un periodo grigio e uniforme, possedeva un’intelligenza estetica e tecnica sorprendente. Il bronzo non era solo metallo, ma luce, riflesso e simbolo: una testimonianza di ingegno umano che sa trasformare materiali ordinari in meraviglia, un messaggio di prestigio che attraversa i millenni e continua a stupire gli occhi contemporanei.

